Volley B1: impeccabile EnoDoro Marsala Volley, 3-0 alla Nimis Pomezia

04/11/2024 08:30:00

Per determinazione, carattere e voglia di vincere, era impossibile da affrontare oggi la EnoDoro Marsala Volley di Coach Luca D’Amico. Di fronte alle quotate avversarie della Nimis Cons. Pomezia, il roster lilibetano ha giocato la partita perfetta, battendo per 3-0 grazie ai parziali 25/18, 25/16 e 25/16 le romane di Coach Massimo Dagioni in una sfida a senso unico e senza che capitan Varaldo e compagne concedessero possibilità di rientro nel punteggio alle avversarie. L’ottima cornice di pubblico del Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala ha applaudito la perfetta performance delle lilibetane, ma ha anche dovuto assistere al brutto infortunio accaduto a metà del secondo parziale ad Erin Grippo. Una dolorosa distorsione alla caviglia che ha registrato l’uscita dal campo della regista lilibetana, accompagnata in ospedale per i relativi controlli medici. La sostituta naturale, Gabriella Guastella ha giocato molto bene la sua mano di carte, distribuendo bene il gioco, permettendo la chiusura del match senza ricorso ad altri set aggiuntivi e riuscendo a timbrare il cartellino con tre punti personali. Adesso testa al prossimo match in trasferta a Crotone, sicuramente senza la Grippo ma con la consapevolezza di affidare nelle buone mani della Guastella le sorti della regia lilibetana.

Tabellino: Enodoro Marsala Volley – Nimis Cons. Pomezia 3-0 (25/18 – 25/16 - 25/16)

Enodoro Marsala Volley: Grippo 2, Pozzoni 15, Caserta 10, Cecchini 4, Varaldo 16, Meniconi 9, Oggioni (L), Guastella 3, Carpio ne, Bondavalli ne, Zingoni ne, Lo Gerfo ne (L2). Coach: Luca D’Amico; Secondo: Lucio Tomasella.

Nimis Cons. Pomezia: Felappi 2, Frasca 13, Viglietti 6, Liguori 5, Mazzoleni 5, Oggioni 1, Cinotti (L), Gay (L2), Prati 2, Farelli ne, De Matteis ne, Casini ne, Licata ne, Di Vincenzo ne. Coach: Massimo Dagioni.

Stats: Battuta (punti/err): Marsala 7/5, Pomezia 1/6 - Muri punto: Marsala 3, Pomezia 3 – Ricezione: Marsala 48%, Pomezia 33% - Attacco: Marsala 49, Pomezia 30.

Arbitri: Sig. Gabriele Mallìa e Sig. Giovanni La Mantia.