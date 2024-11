Calcio: il Mazara tessera l'esperto difensore Filippo Rallo

05/11/2024 18:00:00

La società Mazara calcio comunica l’avvenuto tesseramento del difensore Filippo Rallo, classe 88 di Mazara del Vallo. Il nuovo arrivato nella famiglia canarina proviene dalla Folgore Castelvetrano (Eccellenza). Rallo in passato ha indossato anche le maglie del Ribera, vincendo il campionato di Promozione, del Campobello in Eccellenza e Promozione, Marsala in Promozione e Mazarese in Promozione. Il giocatore si è aggregato ai nuovi compagni e va arricchire la forte presenza di mazaresi che già compongono la rosa gialloblù. Rallo ha già iniziato gli allenamenti agli ordini di mister Vito Signorello ed è già disponibile per la trasferta di domenica 3 novembre, allo stadio Pasqualino di Carini contro il Borgetto Giardinello.