 Gibellina Capitale italiana dell'Arte contemporanea: Il messaggio del Commissario Antinoro

05/11/2024 02:00:00

Gibellina festeggia un riconoscimento di grande rilevanza: il progetto “Portami il futuro” le ha permesso di diventare la prima Capitale italiana dell’Arte contemporanea, un titolo istituito quest'anno dal Ministero della Cultura. A celebrare il prestigioso risultato, è giunta anche una lettera di congratulazioni da parte di Maria Concetta Antinoro, Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Trapani, che ha espresso soddisfazione per questo traguardo.

“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni per il prestigioso riconoscimento che Gibellina ha ricevuto con il progetto ‘Portami il futuro’, diventando la prima Capitale italiana dell’Arte contemporanea,” scrive Antinoro, rivolgendosi direttamente al sindaco Salvatore Sutera. Il Commissario ha sottolineato come questo progetto rappresenti un’occasione unica per Gibellina, trasformandola in un “grande laboratorio culturale” che darà rilievo alla creatività locale e coinvolgerà anche i comuni della provincia di Trapani.

Antinoro ha evidenziato l’importanza di questo riconoscimento per lo sviluppo e la rinascita del territorio: “Auspico che questo evento non solo infonda nuova energia negli artisti locali, ma che contribuisca anche a una maggiore visibilità a livello nazionale e internazionale per questa Terra, che vanta una cultura millenaria.”

Il progetto “Portami il futuro” si propone come una piattaforma per promuovere il dialogo culturale e offrire ispirazione alle nuove generazioni, puntando alla rigenerazione artistica e sociale della città. Con questo titolo, Gibellina si conferma un polo attrattivo per l’arte contemporanea e un esempio di rinascita culturale, grazie alla storica vocazione artistica che ne ha caratterizzato il percorso sin dalla sua fondazione.

Con questo riconoscimento, Gibellina accresce ulteriormente il suo ruolo come punto di riferimento culturale, con l’auspicio, condiviso da Antinoro, di ispirare artisti e appassionati di cultura in tutta Italia e oltre i confini nazionali.