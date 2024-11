Il valdericino Pietro Parisi alla 53^ Maratona di New York

06/11/2024 00:00:00

Tra i Siciliani presenti alla 53esima edizione della Maratona di New York, anche il runner Pietro Parisi, iscritto al GPA (Gruppo podistico amatori Valderice. In una bellissima giornata di sole, Parisi, 52enne, bancario di professione, ma runner per passione, con grande determinazione e forza di volontà ha corso i 42 chilometri e 195 mentri(i più duri dice Parisi), della maratona di New York, concludendo in buone condizioni fisiche e con il crono di 4:11:53, un percorso molto tecnico e duro. Così afferma Parisi:-la maratona è una grandissima e faticosa esperienza e a New York l’Organizzazione è stata top e mostruosa. Il pubblico caldissimo, pronto ad incitare dall’inizio alla

fine. Correre per stare bene e senza prendersi troppo sul serio. Viva lo sport!