6 Novembre: Trump verso la vittoria, Netanyahu licenzia il ministro della Difesa

06/11/2024 06:59:00

Le principali notizie di oggi, 6 novembre 2024:

Trump in vantaggio nelle presidenziali Usa

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti vedono Donald Trump in vantaggio con 230 grandi elettori, rispetto ai 210 ottenuti finora da Kamala Harris. Attualmente, uno degli stati chiave, il North Carolina, è stato assegnato a Trump, mentre gli altri sei sono ancora in bilico. Trump ha seguito i risultati dalla sua residenza di Mar-a-Lago, circondato da alleati come Elon Musk, Jair Bolsonaro e Caitlyn Jenner. Harris, invece, ha atteso i risultati dal campus della sua vecchia università, la Howard a Washington. La giornata elettorale è trascorsa senza grandi problemi, sebbene ci siano stati alcuni falsi allarmi bomba legati a sospetti russi.

Netanyahu licenzia il ministro della Difesa Gallant

Il premier israeliano Netanyahu ha destituito il ministro della Difesa Gallant, notificandoglielo appena dieci minuti prima dell’annuncio pubblico. A sostituirlo sarà Katz, noto per le sue posizioni più radicali. La decisione ha suscitato proteste in Israele.

Conflitto in Ucraina: primo scontro con soldati nordcoreani

L’esercito ucraino ha ingaggiato il primo scontro diretto con soldati nordcoreani schierati al fianco dei russi, aumentando le tensioni internazionali nella regione.

Suicidio e protesta al Cara di Bari

Un migrante si è tolto la vita all'interno del centro di accoglienza di Bari. In seguito all'incidente, gli altri ospiti del centro hanno inscenato una protesta.

Genova: capotreno aggredito per biglietto da 1,60 euro

Il capotreno di Genova, che è stato recentemente aggredito, aveva richiesto il pagamento di un biglietto dal costo di appena 1,60 euro. Si è poi scoperto che portava con sé un piccolo manganello per proteggersi.

Condanna per l’amante di Matteo Messina Denaro

La compagna di Matteo Messina Denaro, Laura Bonafede, è stata condannata a oltre undici anni di carcere, coinvolta nelle attività illegali del noto boss.

Campania, via libera al terzo mandato per De Luca

Il consiglio regionale della Campania ha approvato una legge che permette a Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato come governatore. Schlein, leader del PD, continua a non appoggiare questa mossa.

Maltempo in Spagna: approvati dieci miliardi di aiuti per Valencia

Il governo spagnolo ha stanziato un piano di aiuti da dieci miliardi di euro per Valencia, duramente colpita dalle recenti alluvioni. Il numero di dispersi è ora sceso a 89.

Meloni rinvia incontro con i sindacati

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dovuto rimandare il previsto incontro con i sindacati a causa di un'influenza.

Altri aggiornamenti internazionali e sportivi

La regina Camilla è a riposo per un’infezione toracica.

Papa Francesco ha fatto visita a Emma Bonino, portandole rose e cioccolatini.

Nuovo tristellato in Italia: Giancarlo Perbellini di Verona ottiene la terza stella Michelin.

In Champions League, sorprendente vittoria del Milan che ha sconfitto il Real Madrid 3-1 in trasferta.