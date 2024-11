A  Mazara il nuovo sistema di videosorveglianza per lettura targhe dei veicoli

06/11/2024 13:00:00

Presentato a Mazara un avanzato sistema di videosorveglianza, attivo dal primo dicembre, che consente di monitorare la regolarità dei veicoli in transito. In una conferenza stampa al Comando della Polizia Municipale, il sindaco Salvatore Quinci ha illustrato il funzionamento delle nuove telecamere di lettura targhe, che inviano alert in tempo reale per i veicoli privi di assicurazione o revisione, radiati o segnalati come rubati.

Le postazioni di controllo sono state installate in sei punti strategici della città: via Marsala, rotatoria dell’obelisco, via Bessarione, piazza Matteotti, viale Africa e SP38. Grazie a queste postazioni, ogni veicolo in transito sarà controllato, e in caso di irregolarità sarà generato un avviso che verrà verificato dai database delle motorizzazioni e dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

“Dal primo dicembre, ogni alert confermato sarà seguito da una sanzione,” ha spiegato il sindaco Quinci, sottolineando come questo sistema, già in monitoraggio dalla fine di ottobre, rappresenti un’importante innovazione per la sicurezza stradale. Il comandante della Polizia Municipale, Bucca, ha aggiunto che “le sanzioni verranno emesse direttamente da remoto, senza la necessità di fermare fisicamente i veicoli”.

La sicurezza come priorità - L’assessore comunale alla Polizia Municipale, Rino Giacalone, ha sottolineato che l’iniziativa non intende essere punitiva, bensì incentivare il rispetto delle normative per una maggiore sicurezza su strada. “Non procediamo per essere punitivi, ma per garantire sicurezza a tutti,” ha dichiarato Giacalone.

Un sistema integrato e in espansione - Alla conferenza hanno partecipato anche l’ingegnere Giuseppe Nizzola, responsabile del Servizio Innovazione, e l’ingegnere Alessio Gentile della Wish Networks srl, società che ha fornito le nuove tecnologie. L’ingegnere Genova ha spiegato che il sistema si basa su telecamere e software della Selea, azienda italiana leader del settore, per garantire la massima qualità delle immagini e un rapido invio dei dati.

Il progetto di videosorveglianza complessivo del territorio comprende 42 telecamere aggiornate nel 2021 e altre 58 risalenti al progetto “Scuole Sicure” del 2018, mentre è in corso l’installazione di ulteriori telecamere per un controllo integrato e centralizzato. Grazie ai fondi del Fondo Unico Giustizia e al Programma Operativo Complementare Legalità 2024-2020, l’amministrazione sta progressivamente aumentando le installazioni per un totale di 192 telecamere, con nuovi progetti che includono anche un eventuale utilizzo di immagini provenienti da sistemi privati autorizzati.