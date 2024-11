Erice partecipa all’Assemblea dei territori legati alla storia normanna in Normandia

06/11/2024 20:00:00

Erice ha rappresentato l’Italia in Normandia all’assemblea internazionale dei territori con radici normanne, su invito del presidente della Regione Normandia, Hervé Morin. L’evento, ospitato nell’Abbaye aux Dames di Caen, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti da Paesi quali Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia e Svezia, uniti dal legame storico e culturale con l'epoca normanna.

La sindaca di Erice, Daniela Toscano, insieme all’assessora alla Cultura Rossella Cosentino e al responsabile del settore Salvatore Denaro, ha rappresentato la città per discutere iniziative commemorative in vista del millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore nel 2027. L’assemblea ha messo a fuoco progetti futuri di cooperazione, con l’obiettivo di celebrare il patrimonio normanno attraverso eventi culturali, percorsi turistici e collaborazioni europee che rafforzino l’integrazione culturale.

«Abbiamo colto l’opportunità di riscoprire e valorizzare la storia condivisa tra Erice e gli altri territori normanni – ha dichiarato la sindaca Toscano – immaginando progetti che possano attrarre visitatori e trasmettere ai più giovani i valori di scambio culturale e integrazione propri dell’epoca normanna». Questa partecipazione apre nuove prospettive di collaborazione internazionale, con il Comune di Erice impegnato a mantenere vivo il legame storico normanno a livello europeo.

A Erice nasce il Punto di Facilitazione Digitale per combattere il divario tecnologico - Il Comune di Erice ha inaugurato un Punto di Facilitazione Digitale nell’ambito del PNRR, mirato a potenziare le competenze tecnologiche della popolazione e ridurre il divario digitale. Il punto, attivato in collaborazione con il GAL Elimos, è parte di una rete di 302 centri in Sicilia e sarà aperto al pubblico per supportare i cittadini nel migliorare le proprie abilità digitali, secondo gli standard del modello europeo DigComp.

La sindaca Daniela Toscano e l’assessora ai servizi sociali Carmela Daidone hanno espresso soddisfazione per questa iniziativa: «In un contesto sempre più digitalizzato, è fondamentale assicurare che ogni cittadino possa accedere alle competenze necessarie per vivere in un mondo tecnologico. Questa opportunità non solo migliora le abilità digitali, ma promuove anche inclusione sociale e cittadinanza attiva».

Il Punto di Facilitazione Digitale offre un servizio gratuito presso il centro sociale polivalente “Peppino Impastato” e in altri centri sociali del territorio, in giorni stabiliti. I cittadini potranno ricevere supporto individuale, accedendo a strumenti e competenze utili per la vita quotidiana e il lavoro, contribuendo così a ridurre le barriere digitali e migliorare l’accesso ai servizi pubblici.

Il plauso del Comune di Erice per Gibellina “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026” - Gibellina è stata proclamata “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026” grazie al progetto “Portami il futuro”, vincendo il titolo tra cinque finaliste. La sindaca di Erice, Daniela Toscano Pecorella, ha espresso grande apprezzamento per il riconoscimento, sottolineando l’importanza del progetto culturale di Gibellina per l’intera regione.

«Questo prestigioso traguardo premia la straordinaria resilienza di Gibellina, che dopo il devastante terremoto del 1968 ha saputo rinascere attraverso l’arte e l’innovazione – ha affermato la sindaca Toscano – diventando un simbolo di rinascita culturale e creatività». La città di Erice ha supportato la candidatura di Gibellina e auspica ora una collaborazione per valorizzare ulteriormente il patrimonio artistico contemporaneo della provincia.

Il riconoscimento di Gibellina come capitale dell’arte contemporanea rappresenta un successo per l’intera provincia di Trapani e un’opportunità per la Sicilia di rafforzare la sua posizione nel panorama artistico nazionale.