 Marsala, il Consiglio Comunale approva il Bilancio consolidato 2023

06/11/2024 10:05:00

Durante la seduta del 4 novembre, il Consiglio Comunale di Marsala ha approvato il Bilancio consolidato 2023, nonché diversi debiti fuori bilancio. Presenti 13 consiglieri, il presidente Enzo Sturiano ha aperto la sessione dando spazio a interventi su problematiche locali e temi economici.

Il consigliere Di Girolamo ha portato all’attenzione dell’Aula il mancato avvio del servizio dei lavoratori socialmente utili, un progetto già finanziato dalla Regione. Si è poi passati all’approvazione di tredici delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, seguite dalla discussione sul Bilancio consolidato 2023, alla quale hanno partecipato anche l’assessore Salvatore Agate e il dirigente Francesco Angileri. Nonostante alcuni consiglieri abbiano suggerito di posticipare l’approvazione, il Bilancio è stato votato e approvato all’unanimità.

Dopo il voto, sono emerse numerose segnalazioni da parte dei consiglieri su problematiche urbane. Rossella Genna ha chiesto aggiornamenti sul Documento Unico di Programmazione, mentre Mario Rodriquez ha sollevato il problema della viabilità, lamentando la mancanza di soluzioni alternative a causa dei lavori in piazza Mameli, e segnalando la scarsa illuminazione nel quartiere di Sappusi. Pno Ferrantelli ha invece evidenziato problemi alla rete fognaria e alla pubblica illuminazione, in particolare nelle zone di via Salemi e del Lungomare sud. Altri consiglieri, come Flavio Coppola e Leo Orlando, hanno insistito sulla necessità di aggiornare alcuni regolamenti comunali e di istituire la figura del garante per la disabilità e per l’infanzia.

In risposta, l’assessore Ingardia ha annunciato un imminente provvedimento per la gestione della viabilità in via Dei Mille, pensato per agevolare i commercianti di via Sibilla. L’assessore Piccione ha invece comunicato che il bando per il garante della disabilità è pronto e che la nomina per il garante dell’infanzia sarà effettuata entro il mese. Ha inoltre anticipato una revisione del Regolamento per i contributi di solidarietà sociale.

A chiusura della seduta, il presidente Sturiano ha aggiornato i lavori a lunedì prossimo, 11 novembre, alle ore 17.