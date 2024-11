Pallamano: in A2 femminile parte con il piede giusto il Trapani, 43-22 al Mattroina

06/11/2024 08:30:00

Prima di campionato e prima vittoria per le ragazze allenate da Laura Avram, che partecipano al girone C del campionato di serie A2. Una gara segnata sin dall’inizio, e contraddistinta dalla buona volontà delle ospiti, opposta alla maggior fisicità e talento delle avversarie. Segnali positivi per il coach Laura Avram, che ha ruotato tutte le giocatrici, ricevendo risposte convincenti dal gruppo. Si attendono prove più difficili: intanto, però, la sensazione è che la strada intrapresa sia quella giusta. La cavalcata vincente della Pallamano Trapani prende forma dal primo minuto di gioco, con la squadra in maglia granata bella da vedere ed efficace. Collaborativa in difesa e in attacco, consapevole dell’importanza di aiutarsi. C’è tutto il lavoro di Laura Avram nello spirito di un gruppo che costruisce una pallamano godibile, fatta di corsa, durezza e voglia di far bene, senza fermarsi mai. A turno, nel corso dei sessanta minuti, arrivano i momenti di gloria per tutti (portieri compresi) e, per scegliere chi citare, bisogna aggrapparsi necessariamente al tabellino. Così, spiccano i 13 gol del capitano Carmen Stellato, a suo agio sia all’ala che da pivot. Ma tutte meritano elogio per una gara condotta magistralmente. Menzione di merito per Troina, che ha profuso tutte le energie possibili fino all’ultimo istante.

Carmen Stellato (capitano Pallamano Trapani): “Siamo felici perché ci alleniamo da metà agosto, e attendevamo con ansia questa prima partita. La nostra allenatrice ci ha spiegato bene come il nostro obiettivo sia giocare e vincere di squadra. Oggi è andata così e siamo molto soddisfatte”.

Tabellino: Pallamano Trapani - Edilspi Matttroina 43-22 (23-12)

Pallamano Trapani: De Marinis, Stellato 13, Batiston 6, Cenicola 1, Ferraresi 3. Martina Lista 4, Milena Lista 6, L’Abbate, Lusarreta 6, Zizzo, Mucci, Ascorti 1, Licata 1, Felet, Longoda Sassaroli 2, Contino. All. Laura Avram.

Edilspi Matttroina: Armeli, Giuffrida 1, Gugliotta, Casella 3. Aurora Pagana 2, Elisa Pagana, Mascali, Di Benedetto, Testa 2, Gerratana, Oppong. Spalletta, La Ferrera 2, Rotondo 1. Nasca 4, Furia 7. All. Francesco Andolina.