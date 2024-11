Mazara: Antonino Profera, fondatore dello Scacco Club, è "Maestro ad honorem"

06/11/2024 17:00:00

La Federazione Scacchistica Italiana ha deciso di insignire Antonino "Nino" Profera, fondatore dello Scacco Club Mazara, del titolo onorifico di “Maestro ad honorem”, riconoscimento che premia una carriera straordinaria dedicata alla diffusione degli scacchi. Profera, figura di riferimento nel panorama scacchistico siciliano e nazionale, riceverà il premio il prossimo 15 dicembre nel Salone d’Onore del CONI a Roma. La sua passione e il suo impegno per lo sviluppo degli scacchi sono da sempre una forza trainante per la comunità locale e hanno reso Mazara del Vallo un centro attivo e riconosciuto per questo sport.

Fondatore nel 1985 dello Scacco Club Mazara, Profera ha ricoperto il ruolo di presidente per dodici anni, portando il club a risultati notevoli, tra cui la partecipazione a due campionati italiani a squadre in serie A. Dal suo impegno pionieristico è nata una tradizione che ha portato lo Scacco Club Mazara ad essere oggi il club di scacchi con il maggior numero di tesserati nella provincia di Trapani, contando 128 membri nel 2023.

La sua azione di divulgazione è stata lungimirante: negli anni ’80 ha portato il gioco degli scacchi nelle scuole locali, facendo della provincia di Trapani un modello di crescita e passione per questo sport. Nel 1987, Profera ha realizzato il “Trofeo del Mediterraneo”, una competizione tra squadre delle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, vinta dall’Egitto e premiata dai vertici delle federazioni mondiale e italiana degli scacchi.

Profera ha anche fondato il Comitato Scacchistico Siciliano, ricoprendo numerosi incarichi e, successivamente, ha presieduto il Comitato Provinciale di Trapani. Ha fondato e diretto, inoltre, la rivista nazionale specializzata Pianeta Scacchi e contribuito come corrispondente per varie pubblicazioni e giornali locali. La sua presenza come arbitro e istruttore ha impreziosito centinaia di tornei, tra cui le Olimpiadi di Torino nel 2006 e la Finale Master del Campionato Italiano a Squadre nel 2007.

Nel campo della formazione, Profera ha vinto con i suoi allievi dieci titoli regionali e due titoli di Campione d’Italia, raggiunti nel 1992 da Igor Messina e nel 2018 da Ieysaa Bin-Suhayl. I laboratori scolastici di Profera hanno anche condotto le scuole mazaresi a numerosi titoli regionali a squadre, confermando la sua capacità di attrarre i giovani al mondo degli scacchi e rafforzare il loro senso di squadra e competizione.

Oggi, oltre a dirigere la “Scuola Scacchi” del club, Profera gestisce i progetti scacchistici presso l’Istituto Comprensivo “Boscarino-Castiglione” di Mazara. Dal 2011 ha inoltre fondato il Museo Nazionale degli Scacchi, primo e unico del suo genere in Italia, che ospita una collezione di pezzi e documenti storici, una testimonianza unica della storia e cultura di questo sport.

Con il conferimento della qualifica di "Maestro ad honorem", la Federazione Italiana rende omaggio a una vita spesa per gli scacchi, un tributo a un uomo che ha dedicato il proprio percorso a trasformare un territorio in un luogo di riferimento per questo sport, tramandando ai giovani valori di strategia, pazienza e rispetto.