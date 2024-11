Domenica 10 novembre a Palermo sei atleti della Miles_Thenx alla prima tappa del Calicontest

07/11/2024 08:30:00

Alla prima tappa di CaliContest, il campionato nazionale di calisthenics, in programma domenica dieci novembre prossimo in quel di Palermo presso la palestra “Ivanor Calisthenic”, vi sarà anche la Miles_Thenx di Gaspare Ventimiglia.

Per il terzo anno consecutivo e sulla scia degli ottimi risultati della stagione sportiva scorsa, La Miles_Thenx sarà presente a questa prima tappa del campionato nazionale con un team formato da sei atleti, suddivisi in diverse categorie e per fasce di età.

Quattro saranno gli esordienti assoluti in una competiziona agonistica di genere, tra cui Giovanni Ingoglia per la categoria Skill Maschile Principiante nella fascia di età 41 – 50 anni, Salvatore Galfano per la categoria Skill Maschile Intermiedio nella fascia di età 29 – 40 anni, Flavio Minaudo per la categoria Endurance Maschile Principiante nella fascia di età 18 – 28 anni e Francesco Arceri per la categoria Endurance Maschile Principiante nella fascia di età 29 – 40 anni.

Due gli atleti con esperienza agonistica tra cui Simone Buonocore in pedana per la categoria Endurance Maschile Intermedi nella fascia di età compresa tra i 18 e 28 anni. Buonocore gia quarto nazionale lo scorso anno nella finale di Fontanellato per la stessa categoria. In fine, in gara andrà anche Gaspare Ventimiglia per la categoria Skill Maschile Elite nella fascia di età 18 – 28 anni. Per Ventimiglia si tratta della terza partecipazione al Calicontest vantando un quarto posto nazionale tra gli intermedi, nella stagione 2022/23 e un quarto posto nazionale tra gli avanzati nella stagione 2023/24 a Palermo andra in pedana nella massima categoria, gli Elite.

Quella di domenica 10 novembre a Palermo, si tratterà della prima vera è propria tappa del calicontest targato 2024/25, nella quale bisognerà andare a punti, piazzandosi tra il primo e il quarto posto per essere ammessi alla finale nazionale. Nel nuovo regolamento, ad ogni tappa si prevede che vengano assegnati 100 punti al primo e al secondo classificato di ogni categoria, ammettendo gli atleti direttamente alla finale nazionale, mentre al terzo e al quarto classificato saranno assegnati soltanto 50 punti e saranno obbligati a partecipare ad una seconda tappa per accumulare i punti restanti necessari per centrare la qualificazione.

“Stiamo lavorando bene, con molta attenzione, dedizione, serietà e soprattutto con la forza di un team, anche se si parla del Calisthenics come sport individuale – afferma il coach Ventimiglia – Ho il piacere di avere dei collaboratori che insieme a me stanno lavorando attivamente affinche tutto sia perfetto iniziando da Ignazio Giglio che ha curato tutti i set da gara di ogni atleta. – conclude Ventimiglia – Sono fiero di aver trasmesso il mio messaggio: “combatti e mettiti in gioco” e fare esordire in gara ufficiale ben quattro esordienti dei ragazzi che ho il piacere di allenare, ma anche i veterani che continuano a prepararsi costantemente a nuove sfide”.