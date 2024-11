Bruno Barbieri a Marsala: le telecamere di "4 Hotel" puntate sulla città

07/11/2024 10:34:00

Il celebre chef stellato Bruno Barbieri è stato avvistato a Marsala.

La sua presenza in città ha subito scatenato le curiosità dei fan e degli appassionati del programma televisivo "4 Hotel".

Sembra infatti che Barbieri si trovi in provincia di Trapani proprio per le riprese di una nuova puntata del popolare reality show dedicato al mondo dell'ospitalità. Al momento, le informazioni sulla puntata sono ancora top secret e non si conoscono i nomi delle strutture ricettive che hanno partecipato alla competizione.

In foto lo chef Barbieri con Fabrizio Sammartano, titolare di un noto bar pasticceria locale, con il quale lo chef ha posato per una foto ricordo.

Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire quando andrà in onda la puntata dedicata alla città e quali sorprese riserverà ai telespettatori.