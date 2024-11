Marsala, Loredana Cornero racconta l'emigrazione femminile da Otium

07/11/2024 15:09:00

L'8 novembre alle ore 18.00 alla Biblioteca Sociale OTIUM a Marsala sarà presentato il volume

“Sulle ali del cambiamento - Narrazioni femminili dell'emigrazione italiana contemporanea”, scritto da Loredana Cornero e realizzato in collaborazione con la Fondazione Migrantes, edizioni Tau.

Il libro esplora il tema dell’emigrazione italiana al femminile, offrendo una riflessione profonda e articolata sul viaggio, la transizione e il cambiamento, attraverso la voce e le esperienze di donne che hanno scelto di lasciare l'Italia per costruire una nuova vita all’estero. In un contesto in cui l’emigrazione italiana continua a crescere, con oltre 6 milioni di connazionali che vivono oggi all’estero, “Sulle ali del cambiamento” si sofferma in particolare su un dato significativo: il 48,2% degli emigrati italiani sono donne, un numero che ha registrato un forte aumento dal 2006 a oggi. Il libro non si limita a descrivere le cifre e le statistiche dell'emigrazione femminile, ma va oltre, cercando di comprendere le cause e le motivazioni che spingono sempre più donne a partire. Il cuore del libro è rappresentato dalle storie di dieci donne che hanno deciso di raccontarsi senza filtri.

Ciascuna di loro, con esperienze e vissuti diversi, descrive la propria scelta di emigrare, l'amore per il Paese d'origine e l'inserimento nelle nuove realtà in cui vivono. Sono storie di coraggio, di radicamento, ma anche di nostalgia e desiderio di tornare, seppur non nell'immediato. Cornero riesce a dare vita a una narrazione che intreccia con maestria queste voci personali con l’analisi sociale e culturale del fenomeno, evidenziando come il viaggio non sia solo uno spostamento fisico, ma un vero e proprio processo di trasformazione. “Le donne viaggiano sulle ali del cambiamento”, sembra dirci il titolo, e con il loro percorso di vita trasformano non solo sé stesse, ma anche le società in cui si inseriscono. La transizione, intesa non solo come passaggio geografico ma anche come mutamento identitario e culturale, diventa un filo conduttore che lega tutte le esperienze narrate nel libro. Introduce e conversa con l’autrice Barbara Lottero.