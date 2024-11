Storia e memoria di Dino Grammatico. Convegno al Museo di Trapani

07/11/2024 14:06:00

Venerdì 15 novembre alle ore 17,00 presso la sala conferenze del Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani,

si terrà il convegno “Storia di un siciliano, cento anni dalla nascita di Dino Grammatico - L’archivio storico e la memoria”.

L’evento, organizzato dall’Associazione culturale La Roccia, fondata nel 2004 da Dino Grammatico, e oggi presieduta dalla figlia Angela, intende ripercorrere la biografia di uno dei principali protagonisti della vita politica e culturale della Sicilia, promotore dei valori del dialogo e della democrazia. Eletto deputato all’Assemblea Regionale Siciliana per il Movimento Sociale Italiano nelle liste del collegio di Trapani per sette legislature dal 1951 al 1986, è stato Assessore all’Agricoltura nel governo Milazzo (1958-1959) favorendo l’avvio della prima inchiesta antimafia della storia dell’Autonomia siciliana, la cosiddetta «inchiesta Merra», nata per venire a capo di un inquietante circolo speculativo: l’acquisto di terreni da parte di mafiosi, che poi venivano rivenduti alla Regione a prezzi notevolmente aumentati. Per quindici anni è stato sindaco di Custonaci, dando vita alla Sagra Nazionale dei Marmi di Sicilia, per la valorizzazione e la promozione, sia a livello nazionale che internazionale, dei materiali lapidei di pregio estratti nella cittadina. Animatore di molteplici attività culturali, è stato presidente dell’Istituto Siciliano Studi Politici ed Economici e della Fondazione Lauro Chiazzese. Giornalista pubblicista, ha fondato e diretto le riviste “Libeccio”, “PTR” e “Rassegna Siciliana” e pubblicato diversi saggi di carattere socio-politico. Con lo pseudonimo di Dino D’Erice ha dato alle stampe numerose raccolte poetiche ottenendo, nel corso degli anni, importanti riconoscimenti e prestigiosi premi di livello nazionale.

All’evento daranno il loro contributo Salvatore Denaro, Angela Grammatico, Michele Rallo, Fabrizio Fonte, Nino Marino, Salvatore Mugno, Renato Lo Schiavo, Francesco Vinci, Stefania La Via, Pietrangelo Buttafuoco e lo stesso Grammatico con alcuni stralci di una intervista televisiva del 1998. Sono previsti i saluti istituzionali della direttrice del Museo dottoressa Anna Maria Parrinello, del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e del deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Bica. Per l’occasione sarà presentato per la prima volta l’Archivio storico Dino Grammatico, curato dalle dottoresse Maria Salone e Giuseppina Vultaggio con la direzione scientifica del dottor Salvatore Denaro. Un ricchissimo patrimonio di documenti accumulati ed utilizzati dall’onorevole Dino Grammatico nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, politiche, personali, nonché delle proprie esperienze letterarie e poetiche; la storia politica, culturale e socio-economica della Sicilia e di tutto il Paese, dalla fine degli anni ’50 ai primi anni del 2000. Il convegno, patrocinato dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali, dal Museo Agostino Pepoli, dai Comuni di Trapani e Custonaci, sarà moderato dal giornalista Giacomo Pilati.