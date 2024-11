 A Petrosino la “Sciarpa della Pace” per dire “No” alla guerra 

07/11/2024 19:45:00

Ieri mattina, le vie di Petrosino si sono colorate di speranza e partecipazione grazie alla manifestazione “La Sciarpa della Pace”, promossa dal C.E.S.V.O.P. e dall’Associazione Italiana Genitori A.Ge G. Pitrè. L’evento, realizzato in collaborazione con le scuole locali e altre associazioni di volontariato, ha visto il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Petrosino.

Nata nel 2017, “La Sciarpa della Pace” è una manifestazione itinerante che ha attraversato diverse città di Calabria, Puglia e Sicilia per ricordare l’importanza della pace e della memoria contro le atrocità delle guerre. In ogni città, la sciarpa simbolica si arricchisce di nuovi tasselli colorati, uniti insieme per rappresentare la diversità e l’unione di intenti contro la violenza e la guerra.

La tappa di Petrosino ha visto la partecipazione entusiasta di circa 400 cittadini, tra cui studenti dell’Istituto Gesualdo Nosengo e dell’Istituto Ruggiero D’Altavilla. Il corteo per la pace è partito dal Municipio e ha attraversato il centro cittadino fino a raggiungere il Parco della Pace, dove è stato piantato simbolicamente un ulivo, donato dall’associazione Avis di Petrosino, come simbolo di speranza e rinascita.

“È stata una mattina di cittadinanza attiva, di cui sono felice e orgoglioso,” ha dichiarato il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi. “Petrosino e i tanti che hanno animato le sue vie oggi dicono no alla guerra senza esitazioni. Mai come in questo momento, in cui le ombre sembrano farsi sempre più fitte, sentiamo il bisogno di alimentare messaggi di pace e di ricordare l’importanza di costruire insieme un mondo diverso. La guerra è morte e distruzione, e il nostro Paese, come ricorda la nostra Costituzione, la ripudia. Dobbiamo tessere ogni giorno per dire mai più guerre, mai più orrore e sangue. La guerra deve diventare un tabù, una parola impronunciabile, il cui ricordo e significato dobbiamo dimenticare.”

Con lo slogan “Facciamo la Pace! Tessiamo la Pace!” l’evento ha voluto ricordare a tutti i presenti il potere delle piccole azioni quotidiane nella costruzione di un mondo migliore, un passo alla volta, un colore alla volta.