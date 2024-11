Castellammare, approvate le variazioni di bilancio. Interventi su strade, sociale e riqualificazione urbana

07/11/2024 16:31:00

Il consiglio comunale di Castellammare ha approvato una significativa variazione al bilancio di previsione per il 2024, con una manovra complessiva di 3.528mila euro. La seduta, convocata dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona, ha visto la partecipazione di 13 consiglieri: 10 hanno votato a favore, mentre i 3 membri di minoranza presenti si sono astenuti.

Il sindaco Giuseppe Fausto ha espresso gratitudine verso il consiglio comunale per aver approvato questa manovra, che anticipa le ultime disposizioni di bilancio da definire entro il 30 novembre. "Un intervento necessario per coprire nuove e maggiori previsioni di spesa obbligatorie", ha dichiarato Fausto.

Maggiori entrate dalle contravvenzioni al codice della strada

La variazione al bilancio si basa anche su un aumento delle entrate derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada, che per il 2024 prevedono incassi per oltre 5 milioni di euro, più del doppio rispetto alla stima iniziale di circa 2,2 milioni. Tuttavia, come ha spiegato il sindaco Fausto, oltre l'85% di queste somme sarà accantonato secondo i principi contabili di prudenza. La parte restante verrà destinata principalmente al rifacimento delle strade, in quanto vincolata a interventi di viabilità.

Gli interventi previsti: manutenzione strade, sociale e riqualificazione urbana

Nell’ambito delle spese pianificate, sono stati stanziati 282.365 euro per la manutenzione delle strade e 419mila euro per iniziative a favore delle persone con disabilità, oltre a 93.000 euro per le rette di ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il sindaco ha sottolineato che questi interventi rispondono a esigenze essenziali per la città, dalla sicurezza stradale alla riqualificazione urbana e al sostegno per le fasce più deboli della popolazione.

Grazie anche alla collaborazione con i deputati regionali di Forza Italia e Fratelli d’Italia, Stefano Pellegrino e Giuseppe Bica, la manovra include progetti per il miglioramento del centro cittadino e di viale Zangara. Altri fondi saranno dedicati allo sviluppo di attività turistiche e culturali, alla riqualificazione energetica del plesso scolastico Pirandello e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Finanziamenti aggiuntivi per la città

Tra i finanziamenti ricevuti dal Comune, Fausto ha elencato alcuni contributi fondamentali: 78mila euro per la riqualificazione urbana e di viale Zangara, 49milaeuro per iniziative culturali e turistiche, e un altro importo di 49mila euro destinato alla ristrutturazione della Chiesa Madre Maria Santissima del Soccorso.

Nuovo gruppo di Forza Italia in consiglio

In apertura della seduta, è stata annunciata la costituzione del gruppo di Forza Italia, che continuerà a sostenere la maggioranza. Il gruppo sarà rappresentato dal capogruppo Brigida Di Simone e dal consigliere Antonio Mercadante.

La variazione di bilancio rappresenta un passo importante per Marsala, con interventi che puntano a migliorare la vivibilità della città, l’inclusione sociale e la valorizzazione del patrimonio urbano e culturale, rispondendo concretamente alle necessità della comunità.