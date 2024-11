Marsala, dal 16 novembre la videosorveglianza nei varchi ZTL del centro storico

07/11/2024 09:25:00

Dal 16 novembre, il centro storico di Marsala vedrà l'attivazione di impianti di videosorveglianza in cinque varchi principali, per migliorare la gestione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e incrementare la sicurezza urbana. I punti interessati sono situati in via Roma (all'incrocio con via S. Bilardello), in via XI Maggio (agli incroci con via L. Anselmi Correale e via Caturca), e in via Garibaldi (agli incroci con Piazza Mameli e via A. Damiani).

La Polizia Municipale ha disposto l'installazione di queste telecamere per regolare l'accesso alle aree ZTL, riservandolo ai veicoli autorizzati come quelli di residenti, titolari di passi carrai e mezzi per il trasporto merci. Il sistema di controllo elettronico utilizza la tecnologia Autosc@n ZTL, autorizzata dal Ministero e omologata per la gestione delle aree a traffico limitato.

Il sindaco Massimo Grillo ha sottolineato come il provvedimento non si limiti a regolare l’accesso, ma contribuisca anche alla sicurezza cittadina. "Il controllo va visto anche in funzione della sicurezza cittadina, tenuto conto che i varchi consentono di raggiungere i luoghi di maggiore aggregazione sociale e giovanile," ha dichiarato il primo cittadino.

Studenti dello Scientifico in Comune per il progetto didattico “Incontro con le Istituzioni” - Guidati dalle docenti Roberta Piccione e Grazia Perricone, gli studenti delle classi 3^ E e 3^ F del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” sono stati oggi in visita al Comune. Accolti dal sindaco Massimo Grillo, dagli assessori Giacomo Tumbarello e Francesco Marchese, i giovani studenti sono protagonisti del progetto didattico “Incontro con le Istituzioni” promosso dal Dipartimento di Filosofia e Storia dello Scientifico. Al termine della visita, la scolaresca ha incontrato a Palazzo VII Aprile rappresentanti del Consiglio comunale.