Mazara protagonista a Ecomondo di Rimini

07/11/2024 20:00:00

Il Comune di Mazara del Vallo sarà protagonista alla mostra internazionale Ecomondo di Rimini grazie all’intervento del Sindaco Salvatore Quinci, invitato all’Incontro nazionale per la presentazione del 22° rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green e blue economy.” L’evento, organizzato dalla Fondazione Univerde sotto la guida di Alfonso Pecoraro Scanio, ex Ministro dell’Ambiente, rappresenta uno dei principali momenti di riflessione e aggiornamento sulle strategie sostenibili nel nostro Paese.

Mazara del Vallo è stata scelta per la sua esperienza positiva nel campo della gestione dei rifiuti: il Comune ha infatti raggiunto una percentuale di raccolta differenziata superiore all’80%, consolidandosi come esempio virtuoso di “comune riciclone.” Per questo motivo, l’esperienza del Comune sarà presentata nella sezione dedicata a “Amministrazioni locali, transizione energetica ed ecodigital: best practice e opportunità,” accanto a realtà come Napoli e Bari.

“Essere stati inseriti tra i comuni virtuosi e avere l’opportunità di raccontare cosa avviene a Mazara del Vallo sul fronte ambientale,” ha dichiarato il Sindaco Quinci, “è una conferma dei grandi progressi della nostra Città. È un cammino che vogliamo migliorare ulteriormente, in particolare nel contrasto agli incivili che tentano di vanificare il lavoro fatto e l’impegno della stragrande maggioranza dei cittadini.”

Quinci ha sottolineato inoltre come la partecipazione a un evento di tale rilievo rappresenti anche un’importante occasione di confronto sulle innovazioni del settore ambientale a livello nazionale. Oltre al sindaco di Mazara del Vallo, l’evento vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, Emma Petiti, e di altre figure istituzionali di spicco.

Ecomondo si conferma ancora una volta una piattaforma cruciale per le amministrazioni e le aziende che puntano a una transizione ecologica concreta e innovativa, in cui Mazara del Vallo si distingue come esempio di eccellenza e impegno sostenibile nel Sud Italia.