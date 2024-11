 Record di visitatori nei musei delle Isole Egadi: oltre 72mila presenze nel 2024

07/11/2024 00:00:00

È stato un anno record per i siti museali delle Isole Egadi. Nel 2024, l'ex Stabilimento delle Tonnare di Favignana e Formica, insieme a Palazzo Florio, hanno raggiunto oltre 72.000 visitatori complessivi, un risultato storico mai ottenuto prima. Anche il Castello di Punta Troia, a Marettimo, ha registrato oltre 1.800 presenze, confermando il forte interesse turistico per il patrimonio culturale delle isole.

“Un risultato straordinario che evidenzia il crescente apprezzamento per la nostra storia e cultura,” ha dichiarato il sindaco Francesco Forgione, sottolineando gli investimenti mirati a valorizzare il patrimonio locale. “Abbiamo musealizzato Palazzo Florio, rendendo accessibile anche il secondo piano con installazioni, abiti d’epoca e filmati sulla Belle Époque, molto apprezzati dai visitatori. L'ex Stabilimento delle Tonnare ha visto il recupero di tutte le sale e l’apertura del primo piano per eventi e congressi, oltre alla riapertura della Sala della Battaglia delle Egadi, un’esperienza multimediale unica,” ha aggiunto il sindaco, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione culturale.

In vista di un’ulteriore promozione del territorio, il Comune di Favignana parteciperà all'imminente Borsa del Turismo Extralberghiero, in programma dall’8 al 10 novembre a Palermo. “I siti museali, insieme al mare e al paesaggio, sono il cuore della nostra offerta turistica,” ha spiegato l’assessora al Turismo, Stefania Bevilacqua. “Questa manifestazione ci permetterà di presentare le Egadi come una meta unica, puntando sul nostro patrimonio naturale, storico e culturale. Vogliamo collaborare attivamente con imprese e associazioni per offrire esperienze sempre più coinvolgenti,” ha concluso, anticipando che la Borsa sarà anche un’occasione per consolidare legami con operatori e investitori, favorendo così un modello di sviluppo che promuova il territorio e le strutture ricettive locali.