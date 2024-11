Un altro esperto per il Sindaco di Marsala Grillo. Ecco chi è

07/11/2024 19:12:00

Un altro esperto per il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. E' Giuseppe Briuccia, nominato dal Sindaco esperto per l'"attuazione del programma elettorale". Incarico singolare, dato che siamo ad un anno dal voto, che la legge vieta incarichi "generici" ad esperti, e poi, a dirla tutta, il responsabile del programma con il quale è stato eletto dovrebbe essere il Sindaco stesso ..,

"Compito del dott. Briuccia sarà quello di indirizzare l'Amministrazione verso una progettualità che valorizzi pienamente il personale dipendente, mettendo a frutto il significativo lavoro svolto da questa Amministrazione nel mettere ordine nella macchina burocratica. Un altro importante compito sarà svolto sul fronte delle attività connesse alla copiosa progettualità in corso, a cominciare dalle Grandi Opere" specifica il sindaco.

Il Comune fa sapere in una nota che Briuccia fornirà "supporto ed assistenza per le attività che di volta in volta gli saranno richieste". Ma la Corte dei Conti, di recente, ha proprio ricordato ai Comuni che: "L'incarico di "esperto" conferito da un Sindaco deve essere specifico, non generico. Secondo le linee guida, il Sindaco è obbligato a definire concretamente, al momento della nomina, le azioni specifiche per le quali richiede supporto, così come gli obiettivi e l'utilità prevista delle prestazioni fornite dall’esperto. Non è sufficiente un richiamo generico alle competenze del Sindaco; devono essere chiaramente delineati l’oggetto e i compiti specifici dell’incarico".

In generale, l'incarico riguarderà l'assistenza al primo cittadino nella trattazione di iniziative progettuali con soggetti pubblici/privati; una più efficace riorganizzazione della struttura organizzativa; consulenza specifica sulla programmazione delle attività connesse agli interventi per le Grandi opere, fornendo altresì indicazioni sulle possibili forme di valorizzazione delle stesse.

Briuccia faceva parte della famosa "governance" che il Sindaco Grillo aveva lanciato in campagna elettorale per affiancarlo nel suo mandato. Poi, via via, quasi tutti i componenti di questa sorta di gran consiglio si sono defilati.

Grillo dice anche che Briuccia prenderà il posto di un altro esperto, Bonaventura Lo Duca, mantenendo probabilmente lo stesso compenso: 2.800 euro netti al mese.