07/11/2024 09:28:00

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 18enne trapanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Il ragazzo sarebbe stato notato dai militari, durante un servizio di perlustrazione, in atteggiamento sospetto mentre veniva avvicinato da diverse persone col quale si intratteneva solo pochi secondi. Fermato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 35 gr. di hashish suddivisa in 13 dosi e oltre 200 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.



A seguito dell’udienza di convalida, non sono state adottate nei suoi confronti misure limitative della libertà personale.