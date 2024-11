 Settimana della "Cucina italiana nel mondo": l’Istituto “Florio” di Erice promuove cultura e sostenibilità

07/11/2024 08:45:00

L’Istituto Superiore “I e V Florio” di Erice sarà protagonista della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, un appuntamento di grande rilievo che si terrà dall’11 al 15 novembre, dedicato alla promozione della cultura enogastronomica italiana. In collaborazione con le Tenute Orestiadi di Gibellina, l’evento vedrà la partecipazione di chef, ristoratori, produttori e docenti universitari, con un focus sul tema “Il territorio e la filiera agroalimentare. Il cibo tra identità e responsabilità”. Questo incontro si inserisce nell’importante riconoscimento della Sicilia come "Regione Europea della Gastronomia 2025", primo riconoscimento del genere in Italia, ottenuto dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (Igcat).

L’evento mira a sottolineare l’importanza della sostenibilità e della valorizzazione delle produzioni locali, con l’obiettivo di rafforzare l’identità culturale del cibo e il legame con il territorio. La Settimana della Cucina Italiana è, infatti, un’occasione preziosa per stimolare il dialogo tra generazioni e settori diversi della filiera agroalimentare, avvicinando gli studenti al mondo della gastronomia e alle sfide del futuro.

L’11 novembre la manifestazione sarà inaugurata da Fabiola di Sotto, chef vegana e nota food blogger, che terrà un laboratorio dedicato alla cucina 100% vegetale con gli studenti. Di Sotto offrirà anche uno show-cooking sui legumi, aperto al pubblico, per condividere la sua passione e sensibilizzare sui benefici della scelta etica di una dieta vegana. Grazie alla sua esperienza sui social media, la chef rappresenta un esempio di come la comunicazione del food possa evolvere, unendo etica e innovazione.

Il 12 novembre, sarà la volta di Francesco Piparo, chef del ristorante “Caveau 38” di Palermo, che guiderà gli studenti alla scoperta dei sapori siciliani, e del prof. Filippo Sgroi dell’Università di Palermo, il quale approfondirà il ruolo del consumatore e l’importanza del cibo nell’economia contemporanea. Questo incontro permetterà ai partecipanti di riflettere sull’impatto delle scelte alimentari e sui significati culturali del cibo.

Il 13 novembre, l’aula magna del Polo Universitario di Trapani ospiterà una tavola rotonda sul tema “Il territorio e la filiera agroalimentare”. Tra i relatori: Gianfranco Marrone, docente di Semiotica presso l’Università di Palermo e specialista in semiotica del gusto; Rosario Di Maria, presidente delle Tenute Orestiadi; Bonetta Dell’Oglio, chef e ambasciatrice Slow Food; e la prof.ssa Concetta Messina dell’Università di Palermo. Questa tavola rotonda offrirà una visione ampia e interdisciplinare sul legame tra identità, territorio e responsabilità nella produzione alimentare.

Il 14 novembre, il programma vedrà la partecipazione di Natale Amoroso (Organizzazione Produttori della Pesca di Trapani) e dello chef Mario Puccio del Gambero Rosso, che condurrà una masterclass sui prodotti ittici locali, in particolare sul “ritunnu”, conosciuto come la “bottarga dei poveri”. Questo incontro approfondirà il valore della tradizione ittica locale e le sue potenzialità nel mercato moderno.

La chiusura della Settimana della Cucina Italiana, il 15 novembre, sarà affidata a Bonetta Dell’Oglio, che parlerà di sostenibilità agricola e biodiversità; Luigi Biondo, direttore del Parco Archeologico di Segesta, che presenterà un intervento sul grano degli Elimi; e Filippo Drago dei Molini del Ponte, che discuterà dell’antico “pani nivuru” di Castelvetrano, simbolo di un’agricoltura autentica e radicata nella storia.

L’Istituto “Florio”: ambasciatore della cultura enogastronomica italiana

Per l’Istituto “Florio”, questo evento rappresenta un’opportunità unica per avvicinare gli studenti alla promozione del brand Italia attraverso un approccio che combina tradizione e innovazione. Come sottolinea la Dirigente scolastica, Pina Mandina, la Settimana della Cucina Italiana è “il frutto di una riflessione condivisa con gli studenti sui rapporti esistenti tra i diversi settori della filiera agroalimentare, vero volano della nostra economia.” L’Istituto, già noto per il suo indirizzo in enogastronomia e ospitalità alberghiera, rafforza il suo impegno a promuovere la cultura del cibo italiano anche con il Liceo “Made in Italy” e, dal prossimo anno scolastico, con l’apertura del nuovo indirizzo Tecnico Agrario dedicato alla trasformazione alimentare. L’Istituto “Florio” si pone quindi come un polo educativo di eccellenza, unendo formazione e cultura enogastronomica in un’offerta didattica che valorizza il patrimonio italiano e prepara le nuove generazioni alle sfide del futuro.

Al via la 9ª Edizione del Cooking Quiz - La 9ª edizione del Cooking Quiz si prepara a coinvolgere oltre 35.000 studenti degli istituti alberghieri in Italia e in Europa, arricchendo quest'anno il suo format con una dimensione internazionale. Questo concorso didattico, pensato per gli studenti del quarto anno degli indirizzi enogastronomici, sala-vendita e pasticceria, rappresenta un'importante occasione di confronto culturale e di scoperta di nuove prospettive sulla cucina.

Attraverso un approccio innovativo basato sulla gamification, il Cooking Quiz unisce formazione e divertimento, coinvolgendo i ragazzi in sfide competitive e interattive. Gli studenti, durante le sessioni, non solo approfondiranno le loro conoscenze culinarie, ma avranno anche l’opportunità di partecipare a lezioni e incontri tenuti da chef e docenti di altissimo livello della Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA e della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.). I più preparati accederanno alla Finalissima Nazionale, prevista per aprile 2025.

Un altro aspetto importante del concorso è la sensibilizzazione a temi come l'alimentazione sana, la sostenibilità e la lotta allo spreco alimentare. Grazie alla collaborazione con i Consorzi Nazionali come BIOREPACK, CIAL, e COMIECO, gli studenti vengono guidati verso una gestione consapevole degli imballaggi e il rispetto per l'ambiente, contribuendo così a formare una nuova generazione di professionisti attenti ai temi dell’Agenda 2030.

L’iniziativa, ideata da PLAN Edizioni e coordinata da PEAKTIME, è gratuita e aperta a tutti gli istituti alberghieri che desiderano iscriversi tramite il sito ufficiale www.cookingquiz.it.