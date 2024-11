Marsala: addio a Tino Pernice, storico profumiere di via XI Maggio

07/11/2024 12:51:00

Marsala dice addio a Tino Pernice, storico titolare della profumeria Pernice di via XI Maggio. Tino, oltre che per il suo lavoro era conosciuto per la sua passione per il mare.

Profumiere di lungo corso, Tino era un vero punto di riferimento nel cuore della città: la sua profumeria non era solo un negozio, ma uno spazio d’incontro, dove ogni cliente riceveva attenzione, competenza e gentilezza. La sua passione per le fragranze, coltivata e condivisa con chiunque varcasse la soglia del suo negozio, gli aveva valso stima e l'affetto di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Oltre alla sua attività, Tino, come detto, aveva un’altra grande passione: il mare. Socio del Circolo Velico, apprezzato per la sua esperienza e per il suo spirito di condivisione, era sempre pronto a dare il proprio contributo alla vita del circolo e a trasmettere il suo amore per la navigazione.

In queste ore, la comunità di Marsala si stringe attorno alla sua famiglia, con profondo cordoglio e affetto. La sua eredità di gentilezza, passione e professionalità resterà viva nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.