Trapani: alla fine Aronica rimane (almeno per ora) e intanto arriva un difensore

08/11/2024 07:00:00

Ore contate per Aronica, c'è Marino che si scalda, ma, intanto, per la prossima partita che il Trapani disputerà sabato alle 15 in casa con la Cavese, alla guida della formazione granata impegnata nel campionato di serie C ci sarà ancora l'allenatore palermitano.

Per lui il tempo appariva terminato con un solo punto in tre partite e un solo successo nelle ultime sei gare, ma, alla fine, la società gli ha concesso ancora una opportunità, la prossima gara casalinga con la formazione campana.

Su Aronica sono in corso le valutazioni della società, e, del resto, lo stesso ds Mussi lo ha confermato, ma a tempo, perché molto dipenderà proprio dalla sfida alla Cavese, vero punto di non ritorno per il Trapani, scivolato a 11 punti dalla vetta occupata dal Benevento.

Pasquale Marino è sempre sullo sfondo, anche se con il passare delle giornate, sono comparsi altri pretendenti, pur se occorre capire le reali intenzioni della società che, nel frattempo, ha tesserato un nuovo difensore dopo l'infortunio di Valietti, avvenuto nell'ultimo turno disputato sul campo del Giugliano.

Alessandro Malomo è, infatti, un nuovo calciatore del Trapani. Difensore centrale, classe 1991, Malomo arriva in granata dopo aver concluso la passata stagione alla Triestina ed essere rimasto senza squadra dopo aver svolto la preparazione con gli alabardati fino al 30 agosto scorso.

"Il blasone della piazza e della città mi ha spinto a venire qui – sono state le prime parole di Malomo -. Conoscendo il presidente Antonini, non ho rinunciato a questa opportunità. È successo tutto in poche ore e sono contentissimo di essere qui. Mi sono allenato tutti i giorni, sto benissimo fisicamente. Non ho fatto altro che allenarmi e pensare che questo momento sarebbe arrivato. Nella mia carriera ho ricoperto sia il ruolo di centrale che di terzino destro. Sono un difensore aggressivo, bravo nel gioco aereo e qualche gol l’ho fatto. Ho giocato anche a sinistra e sono pronto a dare il mio totale contributo alla squadra".