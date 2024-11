8 Novembre: Trump e Putin pronti al dialogo, gli insulti di Musk, Juve in rosso

08/11/2024 06:57:00

Le principali notizie di oggi, 8 novembre 2024:

Trump e Putin pronti al dialogo

Vladimir Putin si è congratulato con Donald Trump per la vittoria alle presidenziali Usa e si è dichiarato disponibile a discutere di questioni internazionali, inclusa la guerra in Ucraina. Trump, in un’intervista alla Nbc, ha affermato: «Non ho ancora parlato con Putin, ma penso che ci parleremo». C'è grande attesa per un possibile cambio di rotta nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia, con la speranza che la guerra in Ucraina possa finalmente trovare una soluzione.

Inizia la transizione a Washington

A Washington, l’amministrazione uscente di Joe Biden ha avviato il processo di transizione. Biden ha invitato Trump alla Casa Bianca e si prevede che nei prossimi giorni saranno annunciati i primi nomi della nuova squadra di governo.

Musk insulta Scholz su X

Elon Musk ha attaccato pubblicamente il cancelliere tedesco Olaf Scholz, definendolo “uno stupido” in un post su X. La dichiarazione ha generato reazioni contrastanti e ulteriori tensioni diplomatiche.

Curiosità sui soldati nordcoreani in Ucraina

Secondo informazioni diffuse dall’intelligence occidentale, i soldati nordcoreani schierati in Ucraina avrebbero scoperto i siti pornografici, un dettaglio che sta attirando l’attenzione dei media.

Altri acquisti di F35 per l’Italia

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che l’Italia procederà all’acquisto di altri venticinque caccia F35, confermando l’impegno del Paese in ambito difensivo.

Juventus ancora in rosso

La Juventus ha chiuso il bilancio per il settimo anno consecutivo in perdita, registrando un passivo di 200 milioni di euro.

Altre notizie del giorno

Tommaso Verdini ha patteggiato una pena di due anni e nove mesi, che sconterà ai servizi sociali.

Il professore e scrittore Christian Raimo è stato sospeso per tre mesi dall’insegnamento con una decurtazione del 50% dello stipendio per aver insultato il ministro Valditara.

Un colonnello dei carabinieri è stato arrestato, insieme ad altre tre persone, con l'accusa di essere coinvolto nell’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso 14 anni fa.

Sciopero del trasporto pubblico locale oggi, senza fasce di garanzia.

La Federal Reserve ha deciso di ridurre i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portandoli tra il 4,50% e il 4,75%.

In Coppa, la Roma ha pareggiato, la Lazio ha vinto e la Fiorentina ha perso.

Il ct della Francia Didier Deschamps ha escluso Kylian Mbappé dalle prossime partite di Nations League contro Israele.

Sinner e Alcaraz sono stati inseriti in gironi diversi per il torneo di Torino.

È morto a 94 anni Daniel Spoerri, figura di spicco del movimento nouveau réalisme.

È deceduto anche Gianfranco Vialli, padre dell'ex calciatore Gianluca Vialli.