Conclusa la settima edizone del Believe Film Festival, dedicato ai giovani talenti

08/11/2024 16:30:00

La settima edizione del Believe Film Festival si è conclusa con un successo straordinario, confermando ancora una volta il suo ruolo di evento di punta per i giovani talenti del cinema in Italia. Questo festival, il primo dedicato esclusivamente a cortometraggi realizzati e organizzati dai giovani per i giovani, ha saputo coinvolgere e appassionare più di 100 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, accendendo le luci della creatività e del talento giovanile nel cuore di Verona.

Dal 24 al 27 ottobre, le delegazioni dei cortometraggi, il pubblico e gli accreditati hanno animato le strade di Verona e le quattro sedi principali dell’evento: il Teatro Ristori, la Multisala Rivoli, il Cinema Teatro Kappadue e la sede di San Luca. Con oltre 30 eventi in programma, tra proiezioni, red carpet, premiazioni, workshop e panel, il festival ha offerto un’esperienza immersiva al pubblico, grazie anche alla presenza di importanti esponenti del cinema italiano.

Un incremento notevole rispetto alle edizioni precedenti, il festival ha proiettato ben 32 cortometraggi realizzati da troupe di ragazzi tra i 14 e i 24 anni, suddivisi in tre sezioni principali: Selezione Ufficiale, Sezione Esordienti (per i registi under 19), e le sezioni Believe Extra e Fuori Concorso. Le proiezioni e le cerimonie di premiazione si sono svolte nelle serate al Teatro Ristori, dove la giuria – composta da professionisti come Francesca Amitrano, Daniela Bassani, Giovanni Lipari e Stefano Moscone – ha assegnato i riconoscimenti.

Il Premio Believe per la Selezione Ufficiale è stato conquistato dal cortometraggio 22 di Federico Giovanni Sardi De Letto, scelto per la maturità e la forza narrativa. Chi è Fabio di Alberto Marrè ha vinto il premio per la Sezione Esordienti, lodato per la sua cifra stilistica e il ritmo serrato.

Luca Canarecci, protagonista di Un giorno di Francesco Bortolan, ha ricevuto il premio per la Migliore Interpretazione nella Selezione Ufficiale, mentre Andrea Salicetti ha vinto per Downburst nella Sezione Esordienti. Un nuovo premio, il Miglior Contributo Tecnico, è stato assegnato a Tutto il resto è noia di Branimir Liguori e ad Apnea di Riccardo Chiappa. Il Premio del Pubblico, votato dai partecipanti al Teatro Ristori e su BelievePlay.tv, è andato a La casa delle scimmie di Baldassarre Caradonna.

Uno degli aspetti centrali del festival è stato il palinsesto formativo, con workshop di alto livello tenuti da esperti del settore. Tra i temi trattati: Visual Communication con Giovanni Lipari, filmmaking con professionisti della Focus Movie Academy, diritto dell’audiovisivo con Raffaele Casato, sceneggiatura con Aaron Ariotti e molto altro. Inoltre, i partecipanti hanno potuto esplorare nuove professionalità del cinema in tre panel esclusivi, tra cui uno dedicato alla produzione indipendente con Simonetta Amenta, Presidente di AGICI, e alla sostenibilità nel cinema con Ludovica Chiarini di EcoMuvi.

Al termine del festival, il direttore Francesco Da Re ha ringraziato calorosamente i partecipanti e lo staff. “Se dovessi definire questo Festival in una parola, direi che è stato il Festival della commozione,” ha dichiarato, esprimendo riconoscenza per i giovani volontari e per i giudici. Da Re ha infine citato le parole del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha definito il festival “un faro di ispirazione per tutti coloro che amano la Settima Arte.”

Il Believe Film Festival è stato patrocinato da numerose istituzioni tra cui la Camera di Commercio di Verona, il Ministero della Cultura e la Regione del Veneto, ricevendo il sostegno di vari partner e sponsor come Sparkasse, Focus Movie Academy, e Tesla come Mobility Partner. Una rete di collaborazioni che ha permesso al Believe Film Festival di consolidarsi come un evento unico e vibrante, capace di trasformare Verona nella capitale italiana del cinema giovane.