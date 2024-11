La Polizia di Stato presenta il Calendario 2025 

08/11/2024 18:59:00

Al Gazometro di Roma, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, si terrà la presentazione ufficiale del Calendario 2025 della Polizia di Stato. L’evento, condotto da Eleonora Daniele, vedrà la partecipazione di noti volti della cultura e dello spettacolo come Bruno Vespa, Beppe Vessicchio, Gigi Marzullo e Alessandro Siani.

Quest’anno, il calendario è stato affidato al celebre fotografo Eolo Perfido, maestro della street photography. Attraverso intensi scatti in bianco e nero, Perfido ha catturato momenti di quotidiana dedizione dei poliziotti, mettendo in risalto non solo le operazioni sul campo, ma anche le interazioni più personali con i cittadini. Le immagini incarnano il motto della Polizia di Stato, “esserci sempre”, e raccontano il legame profondo tra le forze dell’ordine e la comunità.

La presentazione del calendario sarà trasmessa in diretta su YouTube, disponibile qui, permettendo a tutti di partecipare virtualmente a questa celebrazione.

Un calendario per la solidarietà

Il ricavato delle vendite del calendario 2025 sarà interamente destinato a progetti benefici. Parte dei fondi andrà al Piano Marco Valerio, un’iniziativa che supporta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi malattie. Un’altra parte sarà destinata all’iniziativa dell’UNICEF “School in a Box”, volta a garantire il diritto all’istruzione anche nei contesti di crisi, dotando le scuole di materiale essenziale per l’apprendimento.

Dove acquistare il calendario

Novità di quest’anno, il calendario è disponibile anche su Amazon a questo link, facilitando l’acquisto per chi desidera contribuire ai progetti benefici. Per maggiori dettagli sull’iniziativa e sui progetti sostenuti, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

Il calendario 2025 della Polizia di Stato rappresenta così non solo una celebrazione della dedizione quotidiana dei poliziotti, ma anche un’opportunità per sostenere cause di grande valore sociale.