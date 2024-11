08/11/2024 14:15:00

Via Amendola, a due passi da Porta Mazara, nel centro storico di Marsala, come un deposito di rifiuti.

Da alcuni giorni sono stati buttati, in strada, rifiuti che andrebbero smaltiti certamente in maniera diversa, nei centri di raccolta comunali. Pezzi di mobili, indumenti, materiale vario e sacchetti della spazzatura. "Nonostante le reiterate segnalazioni non ci sono telecamere di vigilanza che possano garantire sicurezza e un minimo di decoro" denuncia un cittadino marsalese che, come tanti, sono indignati per la carenza di decoro che si registra, ormai da troppo tempo, nel centro storico della città.

