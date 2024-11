Trapani, l’Istituto Tecnico Industriale e il Nautico partecipano alla conferenza “Le Nuove Droghe”

08/11/2024 17:05:00

Le classi quarta A dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marino Torre” (conosciuto come Istituto Nautico) e la quarta D dell’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci” hanno preso parte alla conferenza “Le Nuove Droghe”, promossa dalla Prefettura di Trapani e organizzata in collaborazione con la Questura di Trapani,

l’Asp di Trapani, l’Ufficio XI - A.T. Trapani. Un evento svoltosi al Polo Universitario di Trapani, nel quale si è trattato l’argomento delle droghe, della loro diffusione tra i

giovani e delle nuove tipologie di stupefacenti.

Per il nostro Istituto, è stata molto formativa la partecipazione a questo convegno, come spiegato dalla Professoressa Annalisa Rallo: “Auspichiamo che l’adesione a questo evento – ha detto la docente - possa sviluppare nei ragazzi un atteggiamento più critico e consapevole nei confronti delle sostanze stupefacenti. Gli strumenti e gli spunti forniti dagli esperti ci hanno messo nelle condizioni di poter progettare eventi di prevenzione e sensibilizzazione all'interno della scuola e della comunità. I nostri studenti hanno avuto la possibilità di interagire con esperti del settore e di porre loro domande, arricchendo così la loro comprensione del fenomeno”.

A ribadire questo concetto sono stati tre studenti: Giorgia Federico, Desirè Ferrante e Giorgio Barbara. “La conferenza ci ha aiutato a capire l’importanza di questo fenomeno e come riuscire ad uscirne attraverso il dialogo con amici, parenti o docenti scolastici” hanno sottolineato le ragazze all’unisono. “Bisogna avere paura di questo nemico, quest’oggi i relatori ci hanno permesso appunto di acquisire delle conoscenze in merito alle conseguenze alle quali si incomberebbe se si facesse uso di stupefacenti”, ha concluso Giorgio Barbara.

******

Marsala: l’ITT "P. Mattarella" presenta le nuove attività di orientamento per i futuri studenti - L'Istituto Tecnico Tecnologico "P. Mattarella" di Marsala apre le porte ai giovani di terza media, offrendo una serie di eventi di orientamento tra novembre e gennaio per presentare l'ampia offerta formativa e aiutare gli studenti nella scelta del percorso scolastico. Due indirizzi principali caratterizzano l’Istituto: Elettronica ed Elettrotecnica con specializzazione in Robotica e Informatica e Telecomunicazioni con curvatura in Intelligenza Artificiale.

La proposta educativa dell'ITT Mattarella integra la robotica e l'IA all'interno dei curricoli, con tanto di valutazione, offrendo ai ragazzi un contesto di apprendimento innovativo e altamente pratico. A partire dal prossimo anno scolastico, l'istituto adotterà anche il modello delle Aule Tematiche, dove sono gli studenti a spostarsi fra le aule per seguire le lezioni, un sistema già diffuso nei Paesi nordici che favorisce un apprendimento dinamico e personalizzato.

Tra le numerose attività proposte, spiccano i laboratori pratici, che offrono un’esperienza immersiva nelle tecnologie avanzate. Ecco alcuni degli eventi in programma:

Circuit Maker (11 novembre): introduzione alla progettazione elettronica.

Robotica creativa (19 e 26 novembre, 3 dicembre): costruzione di robot con kit LEGO.

IA in azione con il robot NAO (21 e 28 novembre, 5 dicembre): programmazione di robot umanoidi.

Innovazione con Arduino (11 dicembre): laboratorio di elettronica con microcontrollori.

Stampa 3D (17 dicembre): realizzazione di oggetti tramite prototipazione digitale.

Il Potere del Sole (19 dicembre): introduzione alle energie rinnovabili e al fotovoltaico.

Gli eventi culmineranno con gli Open Day del 14 dicembre e del 25 gennaio, dove sarà possibile visitare l’Istituto, incontrare i docenti e scoprire i laboratori all’avanguardia. Sono previsti inoltre tre incontri online per chi desidera approfondire l’offerta formativa: il 15 novembre, 4 dicembre e 15 gennaio, dalle 16:00 alle 17:00.

Per partecipare alle attività o ricevere ulteriori informazioni, è possibile compilare un modulo online disponibile qui.