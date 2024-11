Le Libellule Marsala volano alto nel campionato interregionale di Twirling

08/11/2024 13:00:00

Grande avvio di stagione per la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala, che ha raccolto una significativa serie di medaglie nella prima fase del Campionato Interregionale per Specialità Tecniche Sicilia-Campania di Twirling, tenutasi al Palaserranò di Patti (Messina). La squadra, sotto la guida dei presidenti Mattia Galuppo e Fabrizio Mannone, ha conquistato ben otto medaglie, confermando la preparazione e l’impegno di atleti e allenatori.

Nella gara d’esordio, spiccano le quattro medaglie d’oro conquistate dall’aiuto allenatrice Lucrezia De Vita (X-Strut Senior B), da Leonardo De Marco (Solo Cadetti Maschile A), dal duo Leonardo De Marco e Sara Mannone (Artistic Pair Cadetti B) e dal duo Anna Genovese e Gaia Pipitone (Duet Cadetti B). Prestazioni eccellenti, che riflettono l’intenso lavoro del team guidato in campo dall’istruttrice federale FITw Giulia Mirabile, dall’istruttrice Giovanna Giordano e dalla stessa Lucrezia De Vita.

Ottimi piazzamenti anche per Anna Genovese e Sara Mannone, che hanno ottenuto l’argento rispettivamente nelle categorie Solo Cadetti B e Artistic Twirl Cadetti B. Due medaglie di bronzo sono poi andate a Dijamila Musella (X-Strut Youth B) e Greta De Marco (X-Strut Youth A). Oltre agli atleti sul podio, anche Chiara Parisi, Chiara Chibbaro e Greta De Marco si sono posizionati al quarto posto nelle rispettive categorie, dimostrando la qualità della preparazione generale della squadra.

Un percorso di crescita e successi – Il debutto stagionale a Patti rappresenta un ulteriore passo per la giovane società marsalese, che mira a qualificare diversi atleti per il Campionato Nazionale di specialità, previsto a Cantalupa (Torino) nel gennaio 2025. In vista della seconda fase del campionato interregionale, fissata per il 17 novembre sempre al Palaserranò, Le Libellule sono pronte a dare il massimo per consolidare i risultati ottenuti.

La do’TERRA Le Libellule Italia, recentemente premiata dal Comune di Marsala per i 10 titoli italiani conquistati lo scorso giugno a Montegrotto Terme, ha anche ottenuto l'uso della palestra “Nicola Grillo” per gli allenamenti, grazie al supporto del sindaco Massimo Grillo e dell’assessore allo Sport Ignazio Bilardello. Oltre ai successi in gara, Le Libellule hanno partecipato a eventi come il 40° Anniversario della ricostituzione del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare all’aeroporto di Trapani-Marsala Birgi e al do’TERRA Autumn Tour a Palermo, organizzato dallo sponsor ufficiale do’TERRA, che per il secondo anno consecutivo sostiene l’attività sportiva della squadra.

La società, con il sostegno della comunità e degli sponsor, punta a una stagione di grandi soddisfazioni e continua a lavorare per mantenere alto l’orgoglio di Marsala nel mondo del twirling.