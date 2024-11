Dal PalmosaFest ai Templi di Selinunte. Itinerario culturale in provincia di Trapani

09/11/2024 08:00:00

Un weekend ricco di eventi in provincia di Trapani, tra cultura, musica e tradizioni.

Dal PalmosaFest di Castelvetrano al Nocellara Expo di Campobello di Mazara dedicata all'olio, fino ai concerti di Marsala, Trapani e Alcamo. Gli eventi:

CASTELVETRANO - Il secondo appuntamento del «PalmosaFest», rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, si terrà sabato 9 novembre all'ex convento dei minimi di Castelvetrano, a partire dalle 18:30. Sarà presentato il libro «Candore immortale» di Luca Nannipieri, edito da Rizzoli, che racconta la nascita del Louvre di Parigi e il ruolo di Antonio Canova nel recupero delle opere d'arte sottratte durante le razzie di Napoleone. Dopo l'introduzione di Jana Cardinale, ci sarà un dialogo tra Nannipieri e Tanino Bonifacio, con letture a cura di Massimo Pastore e una performance musicale di Enza Ienna accompagnata da Franco Giacomarro e Rosario Guzzo. Saranno esposte opere di Aurelio Sarzana. L'evento è organizzato dall'associazione «Palmosa-Kore», parte della Rete dei festival letterari del trapanese. Luca Nannipieri, nato a Pisa nel 1979, è un noto critico d'arte italiano e dirige «Casa Nannipieri Arte», partecipando anche a trasmissioni televisive.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Il 9 e 10 novembre si terrà la 2ª edizione della Nocellara Expo - Sagra dell’Olio e dell’Oliva. L’evento si svolgerà in Via Garibaldi e Via Roma, con apertura il 9 novembre alle ore 16:00.

MARSALA - Domenica 10 novembre il Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala ospiterà il pianista Manabu Takasawa, in un concerto del Marsala Music Festival, parte della XXIV stagione concertistica dell'Accademia Beethoven diretta dal M° Giuseppe Lo Cicero. Il programma include brani di Ravel, Filtsch, Prokofiev e Gershwin, offrendo al pubblico un raffinato viaggio musicale. Takasawa, noto per la sua sensibilità e raffinatezza interpretativa, ha suonato in importanti sale internazionali e si è affermato anche come didatta. L'evento conferma l'impegno dell'Accademia Beethoven nel portare a Marsala artisti di livello internazionale, valorizzando la città come centro culturale.

TRAPANI - Sabato 9 novembre alle ore 18:30, la 76ª Stagione Teatrale del Luglio Musicale Trapanese presenta La Trasformazione di K, uno spettacolo in omaggio a Franz Kafka, nel centenario della sua morte. L'evento si terrà presso il Complesso Monumentale di San Domenico, con ingresso a 12 euro.

TRAPANI - Le star del web Awed, Riccardo Dose e Dadda portano a teatro il format “Esperienze D.M.”, famoso sul web per i racconti di storie di vita "particolari" commentate in diretta, con un tocco d'improvvisazione. Lo spettacolo si terrà il 9 novembre alle ore 21:00 al Cine Teatro Ariston. Biglietti disponibili su Ticketone.

TRAPANI - Il 10 novembre 2024 alle 18:30, inizia la 72ª edizione della Stagione Concertistica 2024/25 di MEMA e Trapani Classica. L'evento Grotesk! Ridere rende liberi vedrà protagonista Bruno Maccallini presso la Chiesa di Sant'Alberto.

ALCAMO - d Alcamo, prosegue la 38ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica. Domenica 10 novembre alle ore 19:00, il fisarmonicista Luigi Gordano si esibirà alla Cittadella dei Giovani.

SEGESTA - L'Archeologo Racconta il Tempio di Segesta – visita guidata sabato e domenica alle 10:30 e 11:45. Un esperto archeologo di CoopCulture guiderà alla scoperta della storia e delle particolarità del Tempio di Segesta, monumento unico dell’antica città elima. Biglietti su coopculture.it

SELINUNTE - L'Archeologo Racconta i Segreti dei Templi di Selinunte – visita guidata sabato e domenica alle 10:30 e 11:45. Gli archeologi di CoopCulture sveleranno la storia e i segreti dietro i templi della Collina Orientale del Parco Archeologico di Selinunte, un'opportunità unica per scoprire queste dimore eterne dedicate agli Dei. Biglietti su coopculture.it

SALAPARUTA - La mostra Jazzisti siciliani nel Mondo è visitabile nella Sala delle Conferenze in Piazza Mercato fino al 30 novembre. L’esposizione presenta 18 pannelli che raccontano l’evoluzione del jazz siciliano, con oltre 50 artisti, tra cui Nick La Rocca e Louis Prima.