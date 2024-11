Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea. "Premiata la storia e l'identità. Vince tutto il Belìce"

09/11/2024 06:00:00

Gibellina è stata infatti scelta come Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea per il 2026. Un riconoscimento che premia il progetto presentato dal comune, il cui percorso ha visto la collaborazione attiva della Fondazione Orestiadi, di tante associazioni del territorio, e del direttore Roberto Albergoni, insieme a diverse istituzioni e musei a livello nazionale. Il sindaco Salvatore Sutera ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’impatto che questa vittoria potrebbe avere sul futuro della città e dell'intero territorio del Belice.

Una vittoria che premia storia e identità

"Credo che Gibellina meritasse di vincere," ha dichiarato Sutera, "non solo per il progetto presentato, che è stato straordinario, ma anche per l’identità storica e culturale che la nostra città porta con sé. Gibellina è ormai indissolubilmente legata all’arte contemporanea, al teatro, all’architettura. Non si può parlare di Gibellina senza pensare a questi temi." Il sindaco ha ricordato l’importanza della figura di Ludovico Corrao, il visionario che ha legato la rinascita di Gibellina al mondo dell'arte dopo il tragico terremoto del 1968, trasformando la città in un centro di sperimentazione artistica.

Un progetto che guarda al futuro

Il progetto di Gibellina, ha spiegato Sutera, non è solo una celebrazione del passato, ma è anche una proposta concreta per il futuro, volta a trasformare l’arte contemporanea in un motore di sviluppo economico e sociale. “Dobbiamo fare in modo che ciò che abbiamo realizzato fino a oggi diventi un volano per l’economia locale,” ha affermato il sindaco. “Questa vittoria potrebbe aiutare a contrastare l’emorragia di giovani che lasciano il nostro territorio in cerca di opportunità altrove.” Sutera ha anche sottolineato come questo titolo possa servire da stimolo per tutta la provincia di Trapani e per il territorio del Belice, dove ogni paese ha contribuito a costruire un patrimonio di bellezza e cultura.

Collaborazione e inclusione nel progetto di Gibellina

Un punto di forza del progetto, ha evidenziato Sutera, è stata la capacità di coinvolgere non solo il territorio locale ma anche partner nazionali: “La nostra proposta è stata sostenuta da fondazioni, musei e università di tutta Italia, con l’obiettivo di offrire una riflessione attuale sull’arte contemporanea.” Questa rete di collaborazione è stata fondamentale per dare al progetto un respiro nazionale e rafforzare il messaggio di Gibellina come punto di riferimento nell’arte contemporanea.

La risposta alla polemica del sindaco di Gallarate

Sutera ha commentato la dichiarazione del sindaco di Gallarate, il cui progetto era anch'esso candidato, che aveva attaccato la Sicilia e Gibellina sui fondi destinati alla Capitale dell’Arte Contemporanea. “Non voglio fare polemiche,” ha risposto Sutera, “ma dimostreremo con i fatti che sappiamo lavorare. Ho invitato tutti i sindaci, incluso quello di Gallarate, a venire a Gibellina per vedere il nostro operato e, magari, creare una rete tra i progetti presentati.”