Mazara, il sindaco Quinci incontra il primo cittadino di Carpignano Sesia

09/11/2024 13:00:00

Visita a Palazzo comunale di Mazara del Sindaco del Comune piemontese di Carpignano Sesia, Christian Massara, accolto dal Sindaco di Mazara del VaIlo Salvatore Quinci. Ospite in città per alcuni giorni da un amico, dipendente del Comune di Mazara del Vallo, che per anni è stato dipendente proprio al comune di Carpignano Sesia, il Sindaco Massara ha colto l'occasione per una visita a Palazzo dei Carmelitani dialogando con il Sindaco Quinci soprattutto con riferimento alle problematiche comuni di due realtà diverse sia per posizione geografica che per dimensioni quali sono Carpignano Sesia e Mazara del Vallo. Entrambe le realtà ed i territori, da nord a sud, infatti sono alle prese con la crisi del comparto agricolo, causato soprattutto, ma non solo, dai cambiamenti climatici. Il cordiale scambio di esperienze è terminato con una stretta di mano, una foto ricordo e l'impegno ad avviare alcune iniziative congiunte.

*****

Conferenza Culturale al Teatro Garibaldi - In occasione dell’apertura dell’anno accademico 2024-2025, l’Università Mazarese Popolare Età Libera “Giuseppe Alestra” ha organizzato ieri pomeriggio, presso il Teatro Garibaldi, una conferenza culturale dal titolo: “Oltre le Parole: Viaggio Filosofico tra le Vibrazioni della Musica”. Un evento denso di significato, che ha coinvolto rappresentanti istituzionali, cittadini, e appassionati della cultura.

Un’inaugurazione solenne e partecipata

La conferenza è stata patrocinata dal Comune di Mazara del Vallo e si è aperta sulle note dell’Inno Nazionale, un omaggio alla solennità dell’evento e al valore della cultura per la comunità. A seguire, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Isidonia Giacalone, ha portato il saluto istituzionale in rappresentanza del sindaco Salvatore Quinci, ringraziando l’Umpel Mazara per il lavoro di promozione culturale che porta avanti in città dal 1996, grazie al sostegno del suo direttivo e alla dedizione del compianto dott. Giuseppe Alestra e del presidente onorario, preside Vito Ingrasciotta.

L’appello di Don Edoardo Bonacasa

Durante il suo intervento, Don Edoardo Bonacasa ha espresso un invito sentito a tutte le istituzioni, compresa la Chiesa, a intensificare il dialogo con i giovani e le famiglie in difficoltà. Bonacasa ha richiamato la necessità di un ascolto profondo, ritenendo che, in tempi complessi come questi, un sostegno concreto da parte di tutta la società mazarese possa fare la differenza per chi vive momenti di disagio.

Viaggio tra filosofia e musica

L’evento è proseguito con l’intervento della professoressa Valeria Alestra, presidente di Umpel, che ha dato ufficialmente il via al 29º anno accademico dell’associazione, annunciando che gli incontri si terranno due volte a settimana, ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, presso la sede al piano terra del Palazzo dei Carmelitani. La professoressa ha ringraziato sentitamente tutti i rappresentanti istituzionali, gli associati e i dirigenti scolastici presenti, insieme ai rappresentanti di altre associazioni locali, per il loro supporto e vicinanza.

La conferenza ha poi visto l’intervento del professore Danilo Di Maria, che ha offerto una brillante relazione su “Oltre le Parole: Viaggio Filosofico tra le Vibrazioni della Musica”. Il professor Di Maria ha esplorato il profondo legame tra filosofia e musica, sottolineando come entrambe rappresentino non solo discipline di studio, ma dimensioni che permeano ogni aspetto della vita. Secondo il docente, il dialogo tra filosofia e musica invita ad andare oltre il significato letterale delle parole, per scoprire una dimensione emotiva e intellettuale che arricchisce la comprensione di sé e del mondo.

Un momento di commozione ha attraversato la sala quando si è ricordata la giovane Lidia Ferro, recentemente scomparsa. Tutti i presenti hanno espresso il proprio sgomento per la tragedia e si sono uniti in un messaggio di vicinanza e solidarietà alla famiglia della ragazza.

Fondata nel settembre 1996, l’Università Mazarese Popolare dell’Età Libera (UMPEL) è affiliata all’AUSER e rappresenta da quasi tre decenni un punto di riferimento per la cultura e l’educazione continua a Mazara del Vallo. L’UMPEL, nata dall’impegno di cittadini appassionati, ha offerto negli anni numerose attività culturali, corsi, e iniziative che hanno arricchito la vita culturale del territorio. La presidente in carica è la dott.ssa Valeria Alestra, che, con il supporto del preside Vito Ingrasciotta, presidente onorario e uno dei fondatori, prosegue la missione dell’associazione, dedicata alla memoria del dott. Giuseppe Alestra.

Un Altro Anno Accademico Carico di Promesse

Con la conferenza di ieri si è aperto un nuovo anno accademico per l’UMPEL, che ancora una volta si propone di essere un punto di incontro e di crescita culturale per i cittadini di tutte le età. Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza, si preannunciano come occasioni di riflessione, apprendimento e partecipazione attiva, nel solco dell’impegno verso una cultura accessibile e condivisa.