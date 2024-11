Disabili, la Regione revoca contributo al Comune di Marsala

09/11/2024 09:43:00

La Regione Siciliana ha revocato un contributo al Comune di Marsala, capofila del Distretto Socio Sanitario n. 52, destinato al progetto "Vita Indipendente" per l'inclusione delle persone con disabilità, per l’annualità 2017. L'assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali ha adottato la decisione di revoca e accertamento delle somme, dopo che il Comune di Marsala, amministrato dal Sindaco Massimo Grillo, ha dichiarato di non aver attuato il progetto.

Il contributo originario, pari a 100.000 euro, era stato erogato per sostenere interventi sperimentali per l'inclusione sociale e l'indipendenza delle persone con disabilità. Tuttavia, nel 2021, la Regione aveva chiesto un rapporto intermedio sulle attività svolte, senza ricevere risposta. Lo scorso ottobre 2024, la Regione ha quindi avviato il procedimento di revoca, chiedendo la restituzione dei fondi anticipati, pari a 50.000 euro: 40.000 euro di contributo ministeriale e 10.000 euro di cofinanziamento regionale.

La revoca è stata formalizzata tramite il decreto n. 2980 del 4 novembre 2024, firmato dal dirigente del Servizio “Fragilità e Povertà” del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, dott. Guglielmo Reale, e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana.