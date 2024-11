 Marsala: Sebastiano Grasso nominato segretario regionale dei Liberalsocialisti per l’Italia

09/11/2024 15:00:00

Giornata intensa a Marsala per Antonino Distefano, Segretario nazionale dei Liberalsocialisti per l’Italia, impegnato in un giro di incontri e colloqui in vista delle prossime elezioni. Tra i principali temi discussi, la strategia elettorale del partito, una visione che punta a costruire alleanze durature e stabili, lontane da accordi occasionali e opportunistici.

Distefano ha ribadito l’importanza di consolidare collaborazioni politiche che possano garantire stabilità per l'intera durata della legislatura, estendendosi idealmente anche a livello provinciale, con l'obiettivo di creare un fronte amministrativo coerente su più livelli. Inoltre, ha riaffermato l’alleanza con l'Associazione "Arcobaleno", segnalando un’apertura verso altre forze politiche vicine, nel tentativo di riportare in città i valori del socialismo democratico, riformista e liberale. Valori che, ha sottolineato, sembrano mancare in seguito al “fallimento politico e amministrativo” dell'attuale giunta.

L’incontro con Sebastiano Grasso e la nomina a segretario regionale

Il momento chiave della visita è stato l’incontro con Sebastiano Grasso, leader dell'Associazione "Arcobaleno", con cui Distefano aveva già dialogato durante la Festa del Garofano Rosso ad Agira. Durante l’incontro, Distefano ha confermato la fiducia nella guida del partito a livello locale, rappresentata dall’avvocato Giacomo Grado e da Antonino Muscarella, e ha proposto a Grasso di assumere la carica di Segretario Regionale. Dopo un breve confronto, Grasso ha accettato con entusiasmo l’incarico, impegnandosi a gestire i prossimi appuntamenti elettorali e a organizzare il congresso regionale.

Chi è Sebastiano Grasso

Nato a Erice nel 1965, Sebastiano Grasso è noto per il suo impegno nella promozione dei valori socialisti e democratici. Presidente dell'Associazione "Arcobaleno", Grasso si è distinto per il suo attivismo a favore dei più deboli e dei diritti civili, combattendo contro le lobby di potere e difendendo la trasparenza politica. Ha condotto diverse battaglie popolari, come quella per il blocco del caro mensa, la riapertura della scuola Mario Nuccio nel quartiere Amabilina e della scuola Sirtori, e ha organizzato la prima marcia dei diritti a Marsala, che ha visto la partecipazione di oltre tremila persone.

Riconosciuto in diverse occasioni per il suo impegno, Grasso è stato recentemente insignito di un prestigioso riconoscimento alla Biennale Internazionale Sicily Trinacria, come figura d’eccellenza siciliana per il suo contributo al volontariato. Con la nomina di Grasso, i Liberalsocialisti per l’Italia auspicano un rilancio dei principi di giustizia sociale, trasparenza e vicinanza alle esigenze dei cittadini, in una fase che si preannuncia cruciale per la politica marsalese e siciliana.