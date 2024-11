Il nuovo Ccr non è ancora pronto e Trapani si "accontenta" di quello provvisorio

09/11/2024 06:00:00

Ancora un rinvio per l'apertura della nuova isola ecologica di Trapani. Mentre la città attendeva con impazienza l'inaugurazione della struttura nella zona industriale, l'amministrazione comunale ha annunciato l'ennesimo posticipo, costringendo i cittadini ad "accontentarsi" di un Centro comunale di raccolta rifiuti (Ccr) provvisorio allestito in via Libica, all'interno dell'autoparco comunale.

Una situazione che genera non poche perplessità e un pizzico di amarezza tra i trapanesi, stanchi di promesse non mantenute e di una gestione dei rifiuti che, negli ultimi tempi, ha lasciato a desiderare.

A quanto pare, la nuova isola ecologica sarebbe pronta, ma mancherebbe ancora un'ultima autorizzazione per renderla operativa. Un intoppo burocratico che rischia di protrarre ulteriormente i disagi per i cittadini, costretti a conferire i rifiuti ingombranti in una struttura provvisoria, con tutte le limitazioni del caso.

Ccr atteso da un anno

A distanza di quasi un anno dall'avvio dei lavori per la nuova isola ecologica, annunciati con grande enfasi a novembre 2023, i cittadini trapanesi continuano ad attendere l'apertura della struttura. Un'attesa che si protrae ormai da troppo tempo, tra promesse rimandate e rinvii che alimentano la frustrazione di chi, quotidianamente, si confronta con i disagi di una gestione dei rifiuti tutt'altro che efficiente.

Mentre l'amministrazione comunale continua a rassicurare sulla prossima apertura dell'isola ecologica, i trapanesi sono costretti, ancora una volta, ad "accontentarsi" di una soluzione provvisoria, con la speranza che questa volta le promesse vengano finalmente mantenute.

Ecco come funzionerà il Ccr provvisorio

Da lunedì 11 novembre i cittadini potranno conferire i rifiuti ingombranti presso l'autoparco comunale.

Trapani fa un primo passo verso la normalizzazione della raccolta differenziata con l'apertura di un Centro di raccolta Rifiuti Comunale provvisorio in via Libica. L'iniziativa si è resa necessaria in seguito alla chiusura del precedente Ccr di lungomare Dante Alighieri, avvenuta a inizio ottobre.

Il nuovo CRR provvisorio, situato all'interno dell'autoparco comunale di via Libica, sarà operativo a partire dalla prossima settimana e consentirà il conferimento di diverse tipologie di rifiuti: ingombranti, legno, plastica, abbigliamento, ferro, acciaio, rifiuti metallici, elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, ecc.) e apparecchiature elettroniche (monitor, televisori, ecc.).

Il servizio sarà attivo



il lunedì dalle 12 alle 17 e il mercoledì e sabato dalle 7 alle 12;

ogni cittadino potrà conferire un massimo di 5 pezzi per volta.

"Abbiamo completato l'iter per l'apertura della nuova isola ecologica già dalla fine del mese di ottobre e giovedì 14 novembre procederemo con la formale consegna al gestore del nuovo polo - dichiarano il Sindaco Tranchida e l'Assessore Barbara - A giorni contiamo di comunicare la data ufficiale della definitiva apertura che, contestualmente, metterà fine all'inopportuna allocazione al lungomare del vecchio Ccr".

Minidiscariche e svuota cantine

La chiusura del precedente CRR di lungomare Dante Alighieri, avvenuta ad ottobre aveva causato non pochi problemi, tra cui la proliferazione di mini-discariche abusive e il fenomeno degli "svuota cantine" illegali.

Proprio un mese fa, l'assessore all'Ambiente Emanuele Barbara lanciava l'allarme riguardo a questi individui che, a fronte di un piccolo compenso, si offrivano di smaltire rifiuti ingombranti per poi abbandonarli illegalmente in giro per la città. Barbara invitava i cittadini a diffidare di tali pratiche e a rivolgersi solo a ditte specializzate o al servizio gratuito di ritiro a domicilio offerto dal Comune. "La collaborazione dei cittadini nella lotta all'abbandono illegale dei rifiuti è fondamentale - sottolinea l'assessore Barbara - in primis con segnalazioni e denunce".