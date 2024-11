Volley B1: la EnoDoro Marsala Volley in trasferta a Crotone alla ricerca dei tre punti

09/11/2024 08:30:00

La quinta giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile prevede una trasferta in Calabria per la EnoDoro Marsala Volley che affronterà le Sirene della Pallavolo Crotone di Coach Pietro Asteriti. Due vittorie in casa e due sconfitte in trasferta, di cui una al quinto set, rendono il roster calabro, forte di sette punti in classifica, un temibile cliente rispetto alle mire di vittoria della compagine marsalese di Coach Luca D’Amico. A dare la carica alle lilibetane ci pensa la neo arrivata in casa Marsala Volley Romina Courroux: “La nostra è una squadra molto competitiva con l’obiettivo stagionale di vincere il torneo. Il Crotone è un’ottima squadra con buone individualità e cercherà di sfruttare al massimo il turno casalingo. Anche se sono appena arrivata, ho provato tutta la settimana l’intesa con le compagne per affrontare questo difficile match e cercare di ottenere il massimo possibile da questa trasferta”.

“La nota dolente di questi giorni è sicuramente stato l’infortunio di Erin Grippo – dichiara il Direttore Sportivo Maurizio Buscaino. Siamo stati fortunati a trovare Romina Courroux libera. Non dobbiamo sottovalutare questo impegno perché Crotone è una buona squadra, anzi dovremo giocare senza cullarci troppo vista l’esperienza di Bisceglie”. Per l’EnoDoro Marsala Volley è stata una settimana di particolare attenzione al lavoro di intesa tra le due palleggiatrici e le linee di attacco. Se per la neo arrivata è stato un lavoro del tutto nuovo, per Gabriella Guastella è stato lo stesso da tutta la stagione, un allenamento che le ha permesso di entrare a freddo nel match contro Pomezia e giocare un set e mezzo ad altissimi livelli divenendo anche lei una certezza per la distribuzione del gioco d’attacco del roster lilibetano. Sarà possibile seguire l’andamento del match collegandosi, domenica 10 novembre 2024 con inizio alle 17.30, alla pagina facebook “Marsala Volley” ove verrà comunicata l’eventuale diretta streaming. L’arbitro dell’incontro Pallavolo Crotone Vs EnoDoro Marsala Volley sarà il Sig. Pasquale De Simone coadiuvato dal Sig. Ruben Cioffi.