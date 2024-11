La Trapani Shark  fa festa: che vttoria contro un Napoli mai domo

10/11/2024 21:17:00

Tenacia e grinta. Così la Trapani Shark ha superato Napoli 95-85 nella settima giornata del campionato di serie A, in un incontro che si è confermato tosto e difficile per i granata, come si immaginava alla viglia.

Perché Napoli, pur essendo ultima in classifica senza aver mai vinto, è una squadra tosta e Trapani ha dovuto vincere l'incontro due volte, prima quando ha preso 10 punti di vantaggio a metà partita e poi quando è stata brava a reagire al break campano nel terzo periodo, con Napoli che si era portata pure avanti nel punteggio.

Alla fine fa festa, quindi, la squadra di casa che ha centrato la seconda vittoria consecutiva, seconda affermazione anche davanti ai propri tifosi che hanno riempito un palazzetto che, ormai, non fa che far registrare sempre il tutto esaurito.

L'avvio è tiratissimo, con i campani leggermente avanti per quasi tutto il periodo, anche se proprio nel finale la tripla di Yeboah fissa il punteggio sul 24-22 per i granata.

Si gioca a ritmi elevatissimi e nel secondo periodo Trapani prova subito la fuga con Rossato e ancora Yeboah per il 29-22, ribadito dal +9 sul 34-25 ancora grazie a Yeboah, quindi, i granata restano avanti nel punteggio fino al +10 di Notae con il quale si chiude la seconda frazione, sul 55-45.

Trapani appare in controllo dell'incontro, anche grazie a un attacco pressoché perfetto, ma l'imponderabile è dietro l'angolo e, clamorosamente, i granata si inceppano nel terzo periodo con Napoli che rientra punto su punto grazie a una difesa incredibile che limita i padroni di casa, tanto che al 28' i campani hanno rimontato il ritardo, toccando il massimo vantaggio sul 65-60, con un parziale di 20-5 e una serie di 13-0.

Trapani, però, riesce quantomeno a limitare i danni e, nel finale, riaccorcia grazie a Petrucelli per il 63-65 con il quale si chiude la frazione.

Si arriva, così, all'ultimo periodo, con Trapani sotto nel punteggio che deve ritrovare il ritmo partita per portare a casa i due punti, e la squadra di Repesa resetta quanto accaduto nel terzo periodo, ricominciando il proprio gioco.

Si ritorna a giocare a ritmi altissimi e Pleiss e Yeboah firmano il +4 granata sull'81-77. Si resta, quindi, punto a punto, fino all'85-83. Poi Trapani chiude le maglie in difesa e ritrova fluidità in attacco: Notae realizza in slalom prima della tripla dall’angolo di Galloway e, così, a 1'26" dalla fine è 90-83 per i granata.

L'andamento dell'incontro è chiaro e Trapani questa volta non si fa più riprendere, chiudendo la contesa in proprio favore 95-85 e ritornando al successo casalingo dopo il ko dell'ultimo turno con Tortona, ma, soprattutto, dimostrando grande maturità, essendo riuscita a venire fuori da una situazione complicata come quella del terzo periodo.