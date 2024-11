Castelvetrano, l'associazione Codici Ambiente lancia una proposta per il Parco delle Rimembranze

11/11/2024 14:00:00

Un nuovo futuro per il Parco delle Rimembranze? È questa la proposta lanciata dalle associazioni Codici Ambiente e Codici Sicilia, che chiedono all'Amministrazione Comunale di intervenire per riqualificare quest'area verde e renderla un luogo di incontro e svago per tutta la cittadinanza.

Da troppo tempo il parco versa in uno stato di abbandono, ma secondo le associazioni potrebbe trasformarsi in un vero e proprio polo attrattivo. L'idea è quella di suddividerlo in tre zone distinte: un'area dedicata ai nostri amici a quattro zampe, con spazi per lo sgambamento libero e attrezzature per l'agility dog; due campi da basket, accessibili su prenotazione, per i giovani che vogliono praticare sport all'aria aperta; e infine un'ampia zona giochi per i più piccoli, dove potersi divertire in sicurezza.

"Un'area in stato di semiabbandono da circa un trentennio, si trasformerebbe in un polo di attrazione e socializzazione, la città diventerebbe più 'pet friendly', più vivibile per gli animali e per chi li ama, i bambini e i giovani vedrebbero realizzato il loro diritto fondamentale allo svago", si legge nel comunicato stampa.

L'iniziativa, oltre a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuirebbe a rendere Castelvetrano una città più vivibile e a valorizzare il patrimonio verde esistente. Le associazioni sottolineano inoltre l'importanza di un intervento nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosostenibilità.

La palla ora passa all'Amministrazione Comunale, che è chiamata a valutare la proposta e a prendere in considerazione le istanze dei cittadini. I castelvetranesi attendono con trepidazione una risposta e sperano che il Parco delle Rimembranze possa finalmente rinascere e diventare il cuore verde della città.