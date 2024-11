Marsala, il Sindaco Grillo cerca sponsor per il Natale

11/11/2024 21:26:00

95mila euro per le luminarie, 15mila euro per l'albero di Natale in piazza Loggia. E non solo. Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, cerca sponsor per le feste di Natale, con un avviso pubblicato sul sito del comune.

Il Comune di Marsala ha infatto pubblicato un avviso pubblico (lo potete leggere qui) per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno delle iniziative natalizie del 2024. L'obiettivo è quello di reperire fondi per finanziare gli eventi e le attività culturali che si terranno durante le festività, con particolare attenzione alle luminarie.

Le luminarie saranno installate nelle vie cittadine e nelle facciate degli edifici storici e saranno accese dall'8 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025. Il valore economico complessivo di questa attività è stimato in 95.000 euro.

Oltre alle luminarie, il Comune intende sponsorizzare anche l'albero di Natale che sarà collocato in Piazza della Repubblica. L'albero, un Abies Nordmanniana di altezza compresa tra gli 11 e i 13 metri, sarà addobbato con luci e decorazioni. Il valore economico di questa attività è stimato in 15.000 euro.

Infine, il Comune è alla ricerca di sponsor per la realizzazione di eventi ed iniziative di carattere socio-aggregativo, come concerti natalizi, spettacoli per bambini, eventi enogastronomici e mercatini natalizi.