Petrosino, brutto incidente tra due auto in via Marsala. Ci sono feriti

11/11/2024 22:35:00

Un brutto incidente si è verificato questa sera, in via Marsala a Petrosino. Intorno alle 20:00, due auto, una Fiat Punto e un’Alfa Romeo, si sono scontrate violentemente. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale, mentre i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a liberare le persone rimaste intrappolate all'interno delle due auto.

Al momento, non si sa il numero esatto dei feriti, e quali siano le loro conodizioni, ma le due auto hanno riportato danni ingenti, testimoniando la violenza dell'impatto.

La Polizia di Stato di Marsala ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L'area è stata messa in sicurezza, ma il traffico ha subito rallentamenti a causa dell’intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.