 Sicurezza Urbana, in prefettura firmati i protocolli con i Comuni di Marsala, Mazara e Trapani

11/11/2024 10:00:00

La Prefettura di Trapani, sotto la guida del Prefetto Daniela Lupo, ha siglato nuovi protocolli d’intesa con i Sindaci dei Comuni di Marsala, Mazara e Trapani, nell'ambito di un’iniziativa ministeriale per il potenziamento della sicurezza urbana. Questi protocolli, che rappresentano un'estensione dei precedenti “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” firmati nel 2017, sono finanziati dal Fondo Unico di Giustizia e mirano a promuovere investimenti in tecnologie e misure di controllo capaci di potenziare la legalità e garantire un presidio più qualificato del territorio.

I tre Comuni, selezionati dal Ministero dell’Interno tra i 95 invitati a partecipare, hanno presentato progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e al contrasto della criminalità, ottenendo l’approvazione della Prefettura e il parere positivo del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le sovvenzioni, che saranno erogate entro la fine dell'anno, sono destinate a interventi specifici:

Marsala ha ricevuto un contributo di 68mia euro che sarà impiegato per la riqualificazione dell’area degradata di contrada Casabianca, denominata “area di colmata.” L’obiettivo è ripristinare condizioni di sicurezza e legalità in una zona che necessita di rigenerazione per diventare nuovamente fruibile e sicura per la comunità.

Trapani e Mazara del Vallo hanno ottenuto finanziamenti rispettivamente di 47 mila e 43mila euro destinati al miglioramento delle loro sale operative di Polizia Municipale. In entrambi i casi, le sovvenzioni permetteranno l’installazione di sistemi avanzati di videosorveglianza e l’acquisto di nuovi software per incrementare il monitoraggio urbano, migliorando la risposta operativa alle criticità del territorio.

Mazara del Vallo ha inoltre completato un progetto di sorveglianza urbana avviato nel 2022 grazie a un finanziamento ministeriale di 250mila euro ottenuto attraverso il Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020. Il Comune ha installato un sistema di videosorveglianza con 40 telecamere, posizionate in punti strategici per aumentare la sicurezza e fornire un valido supporto alle Forze dell'Ordine nelle attività investigative.

Il Prefetto Lupo ha sottolineato come queste iniziative rappresentino un’importante tappa verso una gestione integrata e tecnologica della sicurezza urbana, promuovendo la collaborazione tra istituzioni locali e Forze dell'Ordine per rispondere più efficacemente alle sfide della criminalità e del degrado urbano.