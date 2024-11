Volley B1: brutta sconfitta dell’EnoDoro Marsala Volley in trasferta a Crotone.

11/11/2024 15:58:00

Una quinta giornata da dimenticare per la EnoDoro Marsala Volley che in trasferta a Crotone subirà una sonora sconfitta con il risultato di 3-1 proprio in quella che poteva essere l’occasione giusta per raggiungere la vetta della classifica e che invece diventerà la discesa al terzo posto del Campionato serie B1 di Volley femminile girone D. Eppure parte bene il roster di Coach Luca D’Amico che si gioca il primo set punto a punto fino allo strappo finale che gli assicura la vittoria del parziale con il risultato di 23/25. Le Sirene di Coach Asteriti, padroni di casa, non subiranno il colpo riuscendo nuovamente a rigiocare la seconda frazione sempre punto a punto, però stavolta mantenendo buona la concentrazione vincendo il set per 25/22. Sarà il terzo set a far pendere l’ago della bilancia verso Crotone, un set thriller che le padroni di casa sembrava potessero condurre tranquillamente fino alla fine con le lilibetane che invece riusciranno a recuperare fino ai vantaggi, quando la maggior determinazione farà vincere il primo punto di giornata alle padroni di casa grazie al 27/25 finale. Il quarto set sarà quasi una formalità per Crotone che grazie allo slancio acquisito dalle frazioni di gioco precedenti vincerà grazie al 25/23 finale.

Tabellino: Pallavolo Crotone – EnoDoro Marsala Volley 3-1 (23/25, 25/22, 27/25, 25/23)

Pallavolo Crotone: Tornesello 0, Sturniolo 1, Kus 5, Angeloni 16, Morciano 18, Barbaro 20, Cesario (L), Colò 5, Maggipinto 0, Esposito 0, Pasquini ne, Bosi ne. Coach: Pietro Asteriti.

EnoDoro Marsala Volley: Pozzoni 19, Caserta 5, Meniconi 13, Zingoni 3, Varaldo 16, Guastella 0, Oggioni (L), Cecchini 4, Courroux 2, Bondavalli 0, Carpio 0, Lo Gerfo (L2). Coach: Luca D’Amico.

Stats: Battuta (punti/err): Marsala 4/11, Crotone 3/15 - Muri punto: Marsala 5, Crotone 5 – Ricezione: Marsala 63%, Crotone 29% - Attacco: Marsala 31%, Crotone 37%

Arbitri: Sig Pasquale De Simone coadiuvato dal Sig. Ruben Cioffi.