Calcio: buon pareggio del Marsala 1912 a San Vito Lo Capo

12/11/2024 07:00:00

E’ un buon pareggio quello conquistato dal Marsala 1912 di Mister Totò Brucculeri nella trasferta contro il Città di San Vito Lo Capo valida per la 9° giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Un punto che muove la classifica e che diventa il terzo risultato utile consecutivo per la società cara al Presidente Giovanni Sardone in procinto di affrontare, dalla prossima settimana, un’ultima importantissima parte del calendario di andata.

E’ stato un match in cui si registrerà una sola grande occasione per i padroni di casa accaduta al 27’ del primo tempo con Calagna che a tu per tu con Faraone si farà bloccare il pallone dal portiere lilibetano in uscita senza poterlo calciare verso la porta. Un match giocato fisicamente a centrocampo con un leggero predominio nella manovra da parte dei padroni di casa, ma con gli ospiti che non subiranno mai azioni veramente pericolose. Le poche palle in area da entrambe le parti, frutto di punizioni o calci d’angolo, non impensieriranno mai seriamente i due portieri legittimando il risultato finale ad occhiali.

Difesa ordinata e concreta quella dei lilibetani che con Petrucci e Cinquemani concederà davvero poco agli avanti avversari unito ad un centrocampo di interdizione sempre sul pezzo con Angileri e Pedalino a sporcare le linee di passaggio dei sanvitesi, formeranno una invidiabile linea difensiva. A fronte di ciò, un attacco che non riesce a trovare spazi di inserimento e poco incisivo nei confronti dell’ordinata difesa dei padroni di casa rivela sempre più l’esigenza di aggiungere qualcosa in termini di esperienza. A dicembre l’ardua sentenza.

Tabellino: Città di SanVito Lo Capo – Marsala 1912 (0-0)

San Vito Lo Capo: Pizzolato, Forconi (st 8’ Chieffo), Ramallo, Prestigiacomo (st 36’ Spadaro), De Santis, Awuah, Bulades, Fricano (st 29’ Mustaccia), Barbera (st 26’ La Vardera), Calagna, Gomes (st 8’ Issah). A disposizione: Rusconi, Salvia. All: Policani.

Marsala 1912: Faraone Gi, Genesio, Mazzeo, Petrucci, Pedalino (st 32’ Isaia), Ciolino (st 8’ Bonfratello), Angileri, Cinquemani, Martorana (st 25’ Accardo), Troncoso (st 8’ Meo), Mangiaracina. A disposizione: Furnari, Faraone Ga, Abbenante, Vetrano, Giannone. All: Brucculeri.

Ammoniti: Awuah (S).

Arbitro: Sig. Lorenzo Patrizio di Palermo.

Assistenti: Sig.ri Lorenzo Poma e Vincenzo Settipani di Trapani.