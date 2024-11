Trapani, Michele Cavarretta è il nuovo presidente della sezione arbitri 

12/11/2024 15:25:00

L’Assemblea elettiva della Sezione A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) di Trapani si è riunita lo scorso venerdì 8 novembre per eleggere il nuovo presidente sezionale per il prossimo quadriennio olimpico. Durante i lavori assembleari, il presidente uscente Girolamo Poma ha annunciato la sua non ricandidatura alla carica

presidenziale, ruolo che ha ricoperto dal mese di giugno del 2016. Nel suo intervento, infatti, dopo aver ringraziato il Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Sicilia Michele Giordano per la sua presenza a Trapani, ha rivolto il proprio pensiero: “devo dire con tutta franchezza, che questi otto anni e mezzo sono stati emozionanti, impegnativi e a tratti complessi, ma anche ricchi di soddisfazioni. Avevo preso un impegno con me stesso: quello di lasciare l’incarico al termine del secondo mandato perché, credo, sia venuto il tempo di un cambiamento”.

A prendere il suo posto sarà Michele Cavarretta, già Arbitro nelle massime categorie nazionali e dirigente arbitrale di lungo corso, essendo stato Componente nelle commissioni nazionali della C.A.N. D e della C.A.I. e Presidente regionale dal 2015 al 2021.

Cavarretta, unico candidato, è stato eletto con 77 voti, (una scheda bianca ed una nulla). La percentuale di affluenza degli associati che hanno votato è stata quasi del 70%.

“Affronterò questo nuovo incarico con grande impegno e determinazione,” ha dichiarato Cavarretta, esprimendo gratitudine per la fiducia degli associati e ringraziando Mimmo Poma per l’amicizia ed il sostegno. La Sezione Arbitri di Trapani si prepara, dunque, ad affrontare una nuova fase e già il prossimo 21 novembre sarà ospite della sezione trapanese l’ex Arbitro Internazionale Daniele Orsato che terrà un incontro di natura tecnica presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “G. Pagoto” di Via Tivoli a Casa Santa – Erice.