Il castelvetranese Giuseppe Rizzo premiato a Milano per la divulgazione della cultura numismatica

12/11/2024 19:45:00

Il giovane castelvetranese Giuseppe Rizzo, studente del primo anno del Liceo Scientifico "M. Cipolla" di Castelvetrano, ha ricevuto il prestigioso premio N.I.P. Giovani per la diffusione della cultura numismatica. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 9 novembre a Milano durante l’evento Milano Numismatica, appuntamento di riferimento per studiosi e appassionati del settore.

Giuseppe, appena quattordicenne, si è distinto grazie alla sua profonda passione per lo studio delle monete, un interesse che coltiva da diversi anni. Il progetto premiato, dal titolo Monete che raccontano: viaggio culturale tra passato e presente, è frutto di un percorso di ricerca avviato durante i suoi anni presso l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo. Questo lavoro ha ricevuto attenzione nazionale grazie alla rivista Cronaca Numismatica, che ne ha pubblicato un esteso articolo, apprezzando l’originalità e la profondità della ricerca di Giuseppe.

L’assegnazione del premio, attribuito dal Comitato Numismatico Italiano, è riservata ai giovani che si sono particolarmente distinti nella divulgazione della numismatica e nello studio della storia attraverso le monete. Per Giuseppe, questa è un’importante conferma dell’impegno e della serietà con cui ha intrapreso lo studio di una disciplina che unisce storia, arte e cultura.

Il riconoscimento di Giuseppe testimonia ancora una volta come la scuola rappresenti un fondamentale punto di riferimento nella formazione dei giovani, offrendo loro non solo conoscenze, ma anche strumenti per esplorare e coltivare interessi specifici, gettando così le basi per un futuro ricco di opportunità.