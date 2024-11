  Riaprono tre gioielli archeologici di Marsala: visite guidate ogni weekend

12/11/2024 09:00:00

Dopo decenni di chiusura, tre straordinari siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala sono stati riaperti al pubblico e saranno visitabili ogni weekend con guide specializzate di ArcheOfficina. Questi luoghi, di grande valore storico e culturale, aprono per la prima volta dopo anni e offrono l’opportunità di riscoprire autentici tesori archeologici.

Chiesa di Santa Maria della Grotta

Un gioiello barocco immerso nelle latomie romane, questa chiesa rupestre affascina per la sua atmosfera mistica e per i pregevoli affreschi medievali.

Prezzo: €5 (intero) / €3,50 (under 18 e studenti under 26)

Indirizzo: Isolato Madonna della Grotta

Latomia dei Niccolini

Antiche cave romane trasformate in cimiteri dalla prima comunità cristiana, che conducono i visitatori in un viaggio nel tempo tra il III e IV secolo d.C. all’interno del giardino del convento dei Padri Agostiniani.

Prezzo: €5 (intero) / €3,50 (under 18 e studenti under 26)

Indirizzo: Piazza Sant'Agostino

Ipogeo di Crispia Salvia

Una camera funeraria ipogea del II-III secolo d.C., decorata con affreschi vivaci e simbolici, accompagnati da un’iscrizione dedicata alla defunta.

Prezzo: €4 (intero) / €2,50 (under 18 e studenti under 26)

Indirizzo: Via Massimo D'Azeglio, 41

Biglietto unico

È disponibile un ticket unico per visitare tutti e tre i siti a €10 (intero) e €6 (under 18 e studenti under 26).

Giorni e orari di apertura

Sabato e domenica

Santa Maria della Grotta e Latomia dei Niccolini: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

Ipogeo di Crispia Salvia: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Visite guidate: ogni ora a cura degli archeologi di ArcheOfficina (fino a un'ora prima della chiusura).

Prenotazioni e informazioni

La prenotazione è vivamente consigliata.

Telefono: 351 484 9420

Email: lilibeo@archeofficina.com

Punto informazioni: Biglietteria del Parco Archeologico di Lilibeo, Viale Vittorio Veneto.