Marsala, pubblico e privato insieme per il cimitero di Cutusio. Sarà la volta buona?

12/11/2024 00:00:00

Sara la volta buona per il completamento del cimitero di Cutusio a Marsala? Il Comune punta a completare e gestire il nuovo cimitero di Cutusio attraverso una collaborazione tra enti pubblici e privati. Le strutture parzialmente costruite nel 1996 richiedono infatti un intervento per i danni subiti nel tempo: atti vandalici, furti e la mancanza di manutenzione hanno compromesso vari elementi, tra cui i fabbricati per i servizi, alcuni viali e l’impianto di illuminazione (qui l'inchiesta di tp24).

“Questa incompiuta pesa sul bilancio comunale e, per risolvere la situazione, abbiamo avviato una procedura per raccogliere l’interesse di investitori privati che possano completare e gestire il cimitero di Cutusio,” ha dichiarato il sindaco Massimo Grillo. "Un'opera che merita dignità e sicurezza e che, con investimenti privati, potrà essere valorizzata e protetta da nuovi atti vandalici."

Il progetto prevede la creazione di nuovi loculi, aree per inumazioni, e spazi per la costruzione di cappelle private. È stata inoltre inserita una sezione dedicata agli animali domestici e la possibile installazione di un impianto per la cremazione. Questa iniziativa è parte del Programma Triennale delle Opere Pubbliche recentemente approvato dal Consiglio comunale.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Ivan Gerardi ha spiegato che la modalità di finanziamento scelta – il Project Financing – consentirà la realizzazione e la gestione efficiente del cimitero, che si sviluppa in un’area di circa 15 ettari.

Gli interessati possono presentare la loro manifestazione di interesse entro il 13 gennaio 2024. L'avviso completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Marsala.