Il cordoglio del commissario del Libero Consorzio Comunale e del sindaco Quinci per la scomparsa di Raimondo Cerami

12/11/2024 16:00:00

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, nella persona del Commissario Straordinario Maria Concetta Antinoro, ha espresso le più sentite condoglianze per la scomparsa dei Raimondo Cerami. In una nota, Antinoro ha ricordato con affetto e rispetto l’opera del dott. Cerami, evidenziando come la sua perdita rappresenti un momento di profonda riflessione e tristezza per tutta la comunità. "La sua dedizione instancabile, prima come magistrato e poi come Commissario del Libero Consorzio Comunale, resterà indelebile nel cuore e nella memoria di tutti noi," ha dichiarato l’architetto Antinoro.

Durante i sette anni in cui ha ricoperto il suo incarico, il dott. Cerami ha guidato con determinazione l’Ente attraverso le sfide poste dalla riforma degli enti di area vasta siciliana, lasciando un segno che va ben oltre le singole realizzazioni amministrative. La sua visione strategica e il suo impegno sono stati il motore di numerosi progetti che hanno apportato significativi benefici alla comunità, costruendo un’eredità destinata a influenzare il futuro di Trapani.

Anche il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha espresso il proprio cordoglio a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della comunità mazarese. "A nome di tutta Mazara del Vallo, esprimo il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del dott. Raimondo Cerami," ha dichiarato il Sindaco Quinci, sottolineando il valore umano e professionale di Cerami, che ha avuto il privilegio di conoscere e apprezzare personalmente nel corso degli anni. "Ci uniamo con rispetto al dolore dei familiari e di quanti hanno condiviso con lui parte del percorso di vita," ha aggiunto Quinci.

Il dott. Cerami è stato non solo una guida per l’Ente, ma anche una figura carismatica che ha ispirato colleghi e collaboratori con il suo impegno e la sua integrità. "Il suo ricordo vivrà per sempre," ha concluso il Commissario Antinoro, con un pensiero di vicinanza e preghiera per i familiari.