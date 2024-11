RMC101: nuovi record per la radio più ascoltata in provincia di Trapani

12/11/2024 09:00:00

Un nuovo primato per RMC101! Secondo i dati più recenti di Radioter 2024 (1° semestre 2024), l’emittente si riconferma radio leader indiscussa nel territorio, con ben 61.000 ascoltatori settimanali.

Un risultato che consolida la posizione di RMC101 come punto di riferimento per l’informazione e l’intrattenimento in Sicilia Occidentale. Questi numeri evidenziano l’affetto e la fiducia che il pubblico ripone nell’emittente, legata a un territorio che conosce profondamente e al quale si sente strettamente legata.

Fondata il 5 dicembre 1976, RMC101 ha saputo evolversi e innovarsi negli anni, restando sempre vicina al territorio e alle sue dinamiche. La programmazione dell’emittente è studiata per offrire un mix vincente di notizie aggiornate, musica di qualità e approfondimenti tematici rilevanti per la comunità locale. Questo approccio, unito a una conoscenza approfondita della provincia di Trapani, ha contribuito a rendere RMC101 una realtà solida e apprezzata da un pubblico variegato e fedele.

I dati ascolto di RMC101 e la riconferma come leader sul territorio, rappresentano anche un’importante opportunità per le imprese locali, che possono contare su un partner pubblicitario in grado di raggiungere un vasto e affezionato pubblico. Grazie a un’ampia gamma di soluzioni pubblicitarie, la radio offre alle aziende uno spazio dove far sentire la propria voce e promuovere i propri prodotti e servizi in modo efficace.

La fiducia degli ascoltatori non è solo un dato numerico, ma una prova concreta della qualità del lavoro di RMC101. Il costante impegno dell'emittente per proporre contenuti informativi e di intrattenimento di valore rende RMC101 non solo una delle voci più forti del territorio, ma anche una piattaforma ideale per chi desidera ampliare la propria visibilità.

Per maggiori informazioni sulle opportunità pubblicitarie su RMC101, contatta la redazione o lascia un messaggio sulla linea WhatsApp 344 0429582.